Durante el episodio de AEW Dynamite del 10 de abril, The Young Bucks mostraron a todo el mundo el video de la pelea de CM Punk contra Jack Perry en el backstage de All In 2023 como parte de sus problemas con FTR, amigos del «Best in the World» y con quienes disputarán el vacante Campeonato Mundial de Parejas en Dynasty. La película se hizo viral y las reacciones fueron incontables, tanto positivas como negativas. ¿Qué le pareció a Jim Ross la emisión de las imágenes?

► Jim Ross y el famoso video de AEW

«El valor de mostrarme esa grabación radicó en el hecho de que continuaste con tu narrativa con FTR y los Bucks. Así que para mí, cuando se eligió esa dirección, me sentí mucho más cómodo mostrando esa grabación. Aparte de eso, no estoy seguro de qué significaba. No estoy seguro de por qué lo hicimos, aparte del hecho de que ayudó a vincular una lucha de pago por evento muy crucial e importante. Esos son mis pensamientos sobre ese asunto.

«En cuanto a Jack Perry, he sido fanático de él desde el primer día. Recuerdo estar algo reacio a llamarlo Jungle Boy. Porque le dije, no voy a depender tanto de este apodo de Jungle Boy como se ha hecho en el pasado porque no serás un niño para siempre. Nunca tuve una palabra cruzada con este chico. Siempre ha sido muy educado. Conocí a su madre y a su hermana. Son personas maravillosas. Pero todos podemos cometer errores, y él es joven y puede ser algo impulsivo, pero eso es algo que viene con la juventud. Demonios, algunos de nosotros, los viejos, pensamos y actuamos como jóvenes, pero espero que lo solucionen todo con Jack. ¿No sería un momento interesante para que regrese este domingo?«, explica el veterano en Grilling JR.

