WWE Draft 2024: Las Superestrellas y las reglas

WWE anuncia oficialmente las Superestrellas que participarán en el Draft 2024 y las reglas a tener en cuenta. Durante el episodio de SmackDown del 26 de abril va a realizarse la primera noche del evento de intercambio de marcas mientras que la segunda llegará en el Raw del 29 de abril.

► WWE Draft 2024

Las reglas son:

SmackDown tendrá cuatro rondas, con un total de 16 selecciones.

Raw tendrá seis rondas, con un total de 24 selecciones.

Los campeones de cada marca estarán protegidos.

Las Campeonas de Parejas de la WWE (Asuka y Kairi Sane) son elegibles.

SmackDown hará su primera selección el viernes.

Raw hará su primera selección el lunes.

Los rosters estarán bloqueados a partir del 6 de mayo.

Con los campeones bloqueados, Damian Priest (Campeón Mundial de Peso Pesado), Becky Lynch (Campeona Mundial), The Miz y R-Truth (Campeones Mundiales de Parejas) y Sami Zayn (Campeón Intercontinental) estarán en WWE Raw, mientras que Cody Rhodes (Campeón Indiscutible), Bayley (Campeona WWE), Austin Theory y Grayson Waller (Campeones de Parejas WWE), y Logan Paul (Campeón de Estados Unidos) estarán en WWE SmackDown.

Las Superestrellas de SmackDown son:

AJ Styles

Alba Fyre

Isla Dawn

Otis

Chad Gable

Maxxine Dupri

Akira Tozawa

Bianca Belair

Ricochet

Randy Orton

Nia Jax

Liv Morgan

LA Knight

Jey Uso

Ivar

Cedric Alexander

Ashante ‘Thee’ Adonis

Bron Breakker

Seth Rollins

Shayna Baszler

Sheamus

Roman Reigns

Solo Sikoa

Tama Tonga

Paul Heyman

Karl Anderson

Luke Gallows

Michin

Zoey Stark

Además de Superestrellas de NXT

Las Superestrellas de Raw son:

Braun Strowman

Johnny Gargano

Tommaso Ciampa

Apollo Crews

Bronson Reed

Candice LeRae

Indi Hartwell

Chelsea Green

Piper Niven

CM Punk

Brutus Creed

Julius Creed

Ivy Nile

Gunther

Ludwig Kaiser

Giovanni Vinci

Paul Ellering

Scarlett

Akam

Rezar

Karrion Kross

Drew McIntyre

Kairi Sane

Auska

IYO SKY

Dakota Kai

Finn Balor

JD McDonagh

Dominik Mysterio

Kayden Carter

Katana Chance

Kevin Owens

Santos Escobar

Angel

Berto

Elektra Lopez

Naomi

Natalya

B-Fab

Montez Ford

Angelo Dawkins

Bobby Lashley

Tegan Nox

Shinsuke Nakamura

Kit Wilson

Elton Prince

Odyssey Jones

Xavier Woods

Kofi Kingston

Pete Dunne

Tyler Bate

Tiffany Stratton

Rey Mysterio

Carlito

Dragon Lee

Joaquin Wilde

Cruz Del Toro

Zelina Vega

Jade Cargill

Además de Superestrellas de NXT