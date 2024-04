► Hiroshi Tanahashi siente envidia de la WWE

La leyenda viviente y presidente de NJPW Hiroshi Tanahashi confiesa sentir envidia de la WWE. ¿Por qué motivo? Tiene mucha relación con la compañía japonesa y la reciente salida tanto de Kazuchika Okada como de Will Ospreay, dos de sus principales estrellas y la necesidad que tiene la misma como consecuencia de crear nuevas, lo cual nunca han dejado de hacer, ahí están en el presente luchadores como Shota Umino, Ren Narita o Yota Tsuji.

