Ash by Elegance: «WWE no ‘jugaba’ conmigo»

Ash by Elegance explicaba recientemente por qué firmó con TNA tras haber sido despedida de la WWE señalando que Tommy Dreamer y Gail Kim la convencieron cuando le dijeron «permitimos que nuestro talento tenga libertad creativa. Sí, te ayudaremos y llevaremos esa creatividad al siguiente nivel para hacerla realidad» o que «la división femenil es la mejor de todas».

► Dana Brooke, un juguete en el estante

No obstante, probablemente continuaría trabajando en el imperio de la lucha libre de no haber visto rescindido su contrato, como le ocurrió más recientemente a Cameron Grimes. Ello a pesar de que no se sentía de la mejor de las maneras como Dana Brooke. Podría decirse que fue una buena noticia para ella en el sentido de desarrollarse como luchadora el salir de la WWE.

Durante una reciente aparición en Wrestlesphere, comentaba:

«Sentí que tenía muchas ideas creativas que estaba ansiosa por compartir, pero a menudo esas ideas no se implementaron o, peor aún, se las dieron a otra persona«.

“No se trataba de dinero. Se trataba de sentirme como un juguete en un estante durante demasiado tiempo. Quería salir y darlo todo, con gran libertad creativa, y explorar nuevas oportunidades”.

Ash by Elegance estará en acción contra Xia Brookside en el programa del 25 de abril de TNA. Ello después de no haber participado en Rebellion 2024. De momento, la guerrera no está yendo tan deprisa en esta nueva aventura como Nic Nemeth, que acaba de luchar por el Campeonato Mundial, o Mustafa Ali, quien es el actual Campeón de la X-Division.

Hablando de títulos, para resumir de algún modo la carrera de Dana Brooke en la WWE, el único que ganó fue el Campeonato 24/7. En realidad, no hay mucho que se pueda destacar de aquellos tiempos de la luchadora en su antigua compañía. Veremos qué le depara este nuevo capítulo en TNA.