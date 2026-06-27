Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 26 de junio 2026

WWE SmackDown dejó este viernes varios avances importantes rumbo a Night of Champions, destacando especialmente los finalistas para King of the Ring.

WWE SMACKDOWN 26 de junio 2026

LO MALO de WWE SMACKDOWN

► 2 – Debut de Blake Monroe

El manejo de Monroe ha sido un desastre logístico; debutó tras bastidores hace semanas, pero WWE siguió emitiendo viñetas de «próximamente», hasta que finalmente apareció para atacar a Giulia tras su combate, pero la reacción de su ciudad natal fue muy fría. Evidentemente, aunque pueda tener algo de sentido, iniciar una rivalidad con una Giulia que tampoco ha sido bien manejada, tampoco pareció ser la mejor de las ideas.

► 1 – Jacy Jayne volvió a perder

La derrota de Jayne ante Paige en Londres fue predecible debido al factor de la localía, pero creativamente perjudicial. El autor señala que, dado que Jayne y Fatal Influence están cazando a las campeonas en parejas, una victoria sucia de Jacy habría arruinado la fiesta del público inglés, generando un gran odiohacia ella y construyendo la credibilidad que tanto le hace falta en el elenco principal.

LO BUENO de WWE SMACKDOWN

► 2- Al fin se separa MFT

La separación de los «MFT» (Tama Tonga y Talla Tonga), quienes lo abandonaron hartos de su guerra personal contra Roman Reigns, es lo mejor que le pudo pasar a Solo Sikoa. El luchador tuvo un gran careo con LA Knight donde admitió abiertamente que odia haber formado parte del Bloodline. Ahora, completamente solo y bajo la advertencia de Royce Keys de que Jacob Fatu va tras él, Solo se consolida como un personaje interesante, y veremos hacia dónde va todo esto.

► 1- Rey Fénix vs. Nathan Frazer

Rey Fénix y Nathan Frazer demostraron una química de otro nivel en un combate espectacular, fluido y de ritmo frenético. Ambos no solo hicieron estallar al público, sino que le inyectaron una tremenda sensación de urgencia e importancia a la presea. Un combate lleno de acción.

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WWE continúa construyendo Night of Champions como su próximo gran evento premium.