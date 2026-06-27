WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Night of Champions 2026 | Cody Rhodes vs. Gunther vs. Sami Zayn

WWE presenta este sábado 27 de junio de 2026 el evento Night of Champions a realizarse en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita.

► En el pasado WWE Night of Champions 2025

  1. KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***)
  2. PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***)
  3.  Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2)
  4. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS:  Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***)
  5. QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka
  6. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)

► Cartelera WWE Night of Champions

Cobertura y resultados WWE Night of Champions 2026 | Cody Rhodes vs. Gunther vs. Sami Zayn
WWE Night of Champions 2026.

► ¿Dónde ver WWE Night of Champions en vivo?

Fecha: domingo 28 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita.

Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
11:00 AM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
11:00 AM
Netflix
Panamá
12:00 PM
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
12:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia
1:00 PM
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
1:00 PM
Netflix
Chile (Santiago)
1:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
2:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
1:00 PM ET
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Chicago (CT)
12:00 PM CT
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT)
11:00 AM MT
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
10:00 AM PT
ESPN App / ESPN Unlimited
Canadá — Toronto / Montreal
1:00 PM ET
Netflix
Reino Unido — Londres
6:00 PM
Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
7:00 PM
Netflix
Islas Canarias
6:00 PM
Netflix
India (Nueva Delhi)
10:30 PM
Netflix
Filipinas (Manila)
1:00 AM (lunes)
Netflix
Japón (Tokio)
2:00 AM (lunes)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
3:00 AM (lunes)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
5:00 AM (lunes)
Netflix

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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