WWE presenta este sábado 27 de junio de 2026 el evento Night of Champions a realizarse en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita.

► En el pasado WWE Night of Champions 2025

KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***) PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***) Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***) QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)

► Cartelera WWE Night of Champions

► ¿Dónde ver WWE Night of Champions en vivo?

Fecha: domingo 28 de junio de 2026.

Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita.

Región / Ciudad Hora local Plataforma

México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 11:00 AM Netflix

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 11:00 AM Netflix

Panamá 12:00 PM Netflix

Colombia, Perú, Ecuador 12:00 PM Netflix

Venezuela, Bolivia 1:00 PM Netflix

Puerto Rico, República Dominicana 1:00 PM Netflix

Chile (Santiago) 1:00 PM Netflix

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia) 2:00 PM Netflix

Estados Unidos — Nueva York (ET) 1:00 PM ET ESPN App / ESPN Unlimited

Estados Unidos — Chicago (CT) 12:00 PM CT ESPN App / ESPN Unlimited

Estados Unidos — Denver (MT) 11:00 AM MT ESPN App / ESPN Unlimited

Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 10:00 AM PT ESPN App / ESPN Unlimited

Canadá — Toronto / Montreal 1:00 PM ET Netflix

Reino Unido — Londres 6:00 PM Netflix

España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 7:00 PM Netflix

Islas Canarias 6:00 PM Netflix

India (Nueva Delhi) 10:30 PM Netflix

Filipinas (Manila) 1:00 AM (lunes) Netflix

Japón (Tokio) 2:00 AM (lunes) Netflix

Australia — Sídney / Melbourne 3:00 AM (lunes) Netflix