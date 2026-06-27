WWE presenta este sábado 27 de junio de 2026 el evento Night of Champions a realizarse en la Kingdom Arena, en Riad, Arabia Saudita.
► En el pasado WWE Night of Champions 2025
- KING OF THE RING, FINAL: Cody Rhodes venció a Randy Orton (***)
- PELEA CALLEJERA: Rhea Ripley venció a Raquel Rodríguez (***)
- Sami Zayn venció a Karrion Kross (** 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Solo Sikoa retuvo ante Jacob Fatu (***)
- QUEEN OF THE RING, Final: Jade Cargill venció a Asuka
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: John Cena retuvo ante CM Punk 8*** 1/2)
► Cartelera WWE Night of Champions
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther vs. Sami Zayn.
- FINAL DE KING OF THE RING: Jey Uso vs. Oba Femi.
- FINAL DE QUEEN OF THE RING: Iyo Sky vs. Liv Morgan.
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Ricky Saints.
- LUCHA EN JAULA: Bron Breakker vs. Seth Rollins.
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill.
► ¿Dónde ver WWE Night of Champions en vivo?
Fecha: domingo 28 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Kingdom Arena Riyadh, Arabia Saudita.
Región / Ciudad
Hora local
Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
11:00 AM
Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
11:00 AM
Netflix
Panamá
12:00 PM
Netflix
Colombia, Perú, Ecuador
12:00 PM
Netflix
Venezuela, Bolivia
1:00 PM
Netflix
Puerto Rico, República Dominicana
1:00 PM
Netflix
Chile (Santiago)
1:00 PM
Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil (Brasilia)
2:00 PM
Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET)
1:00 PM ET
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Chicago (CT)
12:00 PM CT
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT)
11:00 AM MT
ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
10:00 AM PT
ESPN App / ESPN Unlimited
Canadá — Toronto / Montreal
1:00 PM ET
Netflix
Reino Unido — Londres
6:00 PM
Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
7:00 PM
Netflix
Islas Canarias
6:00 PM
Netflix
India (Nueva Delhi)
10:30 PM
Netflix
Filipinas (Manila)
1:00 AM (lunes)
Netflix
Japón (Tokio)
2:00 AM (lunes)
Netflix
Australia — Sídney / Melbourne
3:00 AM (lunes)
Netflix
Nueva Zelanda — Auckland
5:00 AM (lunes)
Netflix