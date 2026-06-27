Previo Lucha Libre AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra

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Previo Lucha Libre AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra

Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán, anteriormente llamado Coliseo Yucatán, arena con capacidad para 12,000 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

  1. Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2)
  2. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

Cobertura y resultados Lucha Libre AAA 27 de junio 2026 | Lola Vice vs. La Hiedra
Libre AAA 27 de junio 2026.

La Campeona NXT, Lola Vice, expondrá el título ante La Hiedra en una lucha que será emitida un día antes de que Vice enfrente a Kendal Grey en NXT Great American Bash, de modo que primero tendrá que superar a una de las integrantes más peligrosas de Las Tóxicas antes de pensar en Orlando. A La Hiedra poco le importa el oro de NXT: Desde hace meses ha buscado recuperar el Campeonato de Parejas Mixtas, y al no lograrlo con ya tres diferentes socios, seguramente querrá cobrarse las cuentas pendientes con Vice dándole una paliza. La rudísima conoce bien a la campeona y no dudará en recurrir a todo su arsenal —y al respaldo de Las Tóxicas— para humillarla.

En mano a mano, veremos al imponente Galeno enfrentar al espectacular rudo puertorriqueño Mecha Wolf.

Se espera una reunión del Psycho Circus… Psycho Clown, Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown tienen un mensaje para Pagano.

Además, el gerente general de AAA, Rey Mysterio, prometió revelar más detalles sobre la incorporación de una ex campeona mundial de WWE a las filas de AAA.

 

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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