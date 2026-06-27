Lucha Libre AAA se emite este sábado desde el Foro GNP Seguros, en Mérida, Yucatán, anteriormente llamado Coliseo Yucatán, arena con capacidad para 12,000 aficionados.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Hijo de Dr. Wagner Jr. y Mini Vikingo vencieron a Hijo del Vikingo y Omos (** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO CRUCERO AAA: Rey Fénix (c) retuvo ante Laredo Kid y Lince Dorado (*** 1/2)

► Este sábado en Lucha Libre AAA

La Campeona NXT, Lola Vice, expondrá el título ante La Hiedra en una lucha que será emitida un día antes de que Vice enfrente a Kendal Grey en NXT Great American Bash, de modo que primero tendrá que superar a una de las integrantes más peligrosas de Las Tóxicas antes de pensar en Orlando. A La Hiedra poco le importa el oro de NXT: Desde hace meses ha buscado recuperar el Campeonato de Parejas Mixtas, y al no lograrlo con ya tres diferentes socios, seguramente querrá cobrarse las cuentas pendientes con Vice dándole una paliza. La rudísima conoce bien a la campeona y no dudará en recurrir a todo su arsenal —y al respaldo de Las Tóxicas— para humillarla.

En mano a mano, veremos al imponente Galeno enfrentar al espectacular rudo puertorriqueño Mecha Wolf.

Se espera una reunión del Psycho Circus… Psycho Clown, Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown tienen un mensaje para Pagano.

Además, el gerente general de AAA, Rey Mysterio, prometió revelar más detalles sobre la incorporación de una ex campeona mundial de WWE a las filas de AAA.