WWE NIGHT OF CHAMPIONS se llevó a cabo este 27 de junio de 2026, con un estelar que vio a Sami Zayn coronarse como el nuevo Campeón WWE. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026

LO PEOR de WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026

► 2 – Trick Williams vs. Ricky Saints

La defensa titular de Trick Williams ante Ricky Saints duró poco más de 10 minutos y se sintió sumamente apresurada debido a las limitaciones del cartel. Ambos luchadores tienen una química formidable y Saints deleitó al público con sus juegos mentales y un codazo impecable, por lo que este choque merecía más tiempo.

► 1 – Jey Uso vs. Oba Femi

Aunque «The Ruler» se convirtió oficialmente en «The King» al ganar el torneo King of the Ring, Jey Uso tuvo demasiada ofensiva a su favor. Para alguien con el aura destructiva de Femi (quien viene de destrozar a Brock Lesnar en WrestleMania), la lucha debió ser una paliza mucho más corta y unilateral. Oba Femi merecía lucir más dominante aquí.

LO MEJOR de WWE NIGHT OF CHAMPIONS 2026

► 3- Iyo Sky, reina del ring

Iyo Sky se coronó como la ganadora del Queen of the Ring tras vencer a la Campeona Mundial, Liv Morgan. A pesar de que Morgan dio una exhibición imponente (pese a estar en duda su participación), la japonesa demostró por qué es de las mejores del planeta. Tras la lucha, desafió de inmediato a Morgan a una revancha por el título en SummerSlam.

► 2- Seth Rollins vs. Bron Breakker

Un choque brutal dentro de la jaula de acero que superó con creces las expectativas de esta rivalidad. Breakker lució como un monstruo absoluto: recibió un superplex desde la cima de la estructura directo a una mesa, sangró tras un sillazo y destrozó otra mesa con su propia lanza. Aunque Rollins se llevó la victoria con un pisotón desde la segunda cuerda tras una distracción de Breakker, el combate consolidó al joven luchador y le dio un cierre espectacular a la historia.

► 1- Sami Zayn, nuevo Campeón

El «verdadero Underdog» logró lo impensable en Arabia Saudita al convertirse en el primer campeón de origen musulmán en la historia de WWE tras derrotar a Cody Rhodes y GUNTHER. Zayn jugó magistralmente el papel de la «tercera rueda» de la triple amenaza; aguantando un brutal castigo, interrumpió una rendición letal de Gunther y terminó sorprendiendo y logrando la cuenta de tres limpiamente a Rhodes para ganar el Campeonato Indisputable WWE. Un momento histórico similar a la victoria de Daniel Bryan en WrestleMania 30

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