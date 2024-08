Las lesiones de CM Punk: «Pagaré el precio»

CM Punk está recuperando la regularidad después de haber estado de enero a agosto de 2024 recuperándose de una lesión. Una entre varias en los últimos años, tanto en WWE como en AEW. De ahí que apuntásemos en la predicción de SummerSlam que la mayor victoria sería que no se lesionara durante su combate con Drew McIntyre. Y no lo hizo, por lo que ambos tendrán una revancha en Bash in Berlin. Veremos qué sucede entonces pero el «Best in the World» está dispuesto a pagar el precio.

► Las lesiones de CM Punk

«No (comenta a The Masked Man Show cuando le preguntan si alguna vez tuvo dudas), porque aunque se puso oscuro, solo dejé que eso sucediera durante unos ocho minutos, y luego sigo adelante. Porque no puedes quedarte ahí. Puedes tener dudas, pero solo por un corto período de tiempo. Las circunstancias de mis lesiones fueron, esencialmente, lo que fueron. He pagado el precio, he tenido una carrera. Así que sí, lo siento si mis codos sufrieron un poco de desgaste. Pero ¿sabes qué? Ahora están como nuevos, así que estamos listos para continuar. Creo que cualquier atleta en cualquier deporte a cualquier nivel sabe que este es el precio que pagas. He pagado ese precio, y seguiré pagándolo hasta que las ruedas se caigan«. Cabe mencionarse que la lucha que tendrá con McIntyre en el próximo evento premium será de correas, por lo que tendrá una peligrosidad añadida. Veremos qué sucede el 31 de agosto deseando que Punk se mantenga saludable para continuar haciendo las delicias de los fanáticos. ¿Busca CM Punk dirigir WWE NXT? «Paso a paso…».

¿CM Punk ganará en Bash in Berlin?