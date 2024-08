¿Busca CM Punk dirigir WWE NXT? «Paso a paso…»

Las frecuentes visitas que CM Punk hizo al Performance Center de WWE el pasado año ya propiciaron rumores sobre un plan a largo plazo del «Best in the World».

Ibou, de WrestlePurists, compartió esto vía X (Twitter) por aquellas fechas.

Tragarse su ego y conjugar un verdadero arco del farsante puede serle muy positivo a Punk después de todo. Ahora, durante su aparición en el Fanatic Fan Fest de Nueva York este fin de semana, el veterano deja entrever que, efectivamente, busca echar raíces en WWE como figura tras bambalinas, al ser preguntado por si podría acabar dirigiendo NXT.

This is gonna bring back so many damn good memories!! @WWENXT hits the road for its MASSIVE debut on @TheCW!



10/1: Chicago

feat. @CMPunk (Don’t like him)

🎟️: https://t.co/wr3WbN5gHP



10/8: St. Louis

feat. @RandyOrton (Don’t like him)

🎟️: https://t.co/dTT10ji7n3#WWENXT #WWE… pic.twitter.com/MaygpEgbBq