Paul Heyman habla sobre su potencial regreso

Después de que Roman Reigns permaneciera ausente después de WrestleMania 40, Solo Sikoa tomó el mando como líder de The Bloodline, y en junio pasado echaron a Paul Heyman y lo brutalizó después de que Heyman se negara a reconocer a Solo Sikoa como su Jefe Tribal. Reigns volvería en SummerSlam para atacar a esta nueva versión de The Bloodline, dándole la posibilidad a Cody Rhodes para que retenga su título.

► Paul Heyman no tiene claro cuándo volverá a la televisión

Con Roman Reigns de vuelta ahora, los fans se preguntan cuándo volverá Paul Heyman, y el «Hombre sabio» habló durante el reciente Fanatics Fest sobre su regreso a la televisión de la WWE en medio de la historia de The Bloodline. Heyman dijo que no está claro si regresará o cuándo, o si Solo Sikoa tiene alguna sorpresa guardada. Señaló que los planes para todos los involucrados, incluidos Roman Reigns y él mismo, son inciertos, pero enfatizó que Roman Reigns está de regreso para recuperar su título de «Jefe Tribal», aunque Solo tiene mucho apoyo en este momento, lo que le hace las cosas muy difíciles a Roman.

«No sabes si ‘The Wise Man’ regresará o cuándo. No sabes a quién más puede o no tener Solo en su bolsillo trasero listo para debutar. No sabes cuáles pueden ser nuestros movimientos, cuáles son los movimientos de Roman Reigns, cuáles son mis movimientos, cuáles pueden ser los movimientos de cualquiera».

«Todo lo que sabes es que Roman Reigns está de regreso. Ha regresado para reclamar el título de ‘Jefe Tribal’ de Solo y Solo tiene tanto respaldo en este momento que Roman está en serios, serios, serios problemas».

Por el momento, no se sabe cuándo Paul Heyman hará su regreso a la televisión de la WWE para estar al lado de The Tribal Chief, pero ciertamente en WWE estarán esperando el momento preciso para tenerlo de vuelta.