CM Punk, anunciado para el estreno de NXT en The CW

El pasado junio, poco después de que se confirmara el martes 1 de octubre como fecha del episodio #1 de NXT en The CW, nos hicimos eco de un reporte vía PWInsider. Según este medio, WWE planeaba celebrar tal estreno fuera del Performance Center, con Chicago entre las principales ciudades candidatas a albergar el show.

Hoy, WWE lo hace oficial: la Allstate Arena de «Windy City» servirá de escenario para la première. Y siendo Chicago sinónimo de CM Punk, el «Best in the World» constituye el primer anuncio para la cita, sin detallar si verá acción, aunque es de suponer que no.

Punk apareció en el especial Deadline del pasado 12 de diciembre, compartiendo segmento con Shawn Michaels. Desde entonces, se dice que Punk busca ocupar en un futuro el puesto de HBK, o cuanto menos, trabajar en NXT junto a los talentos noveles. Sin ir más lejos, estuvo presente en los «tryouts» que la empresa realizó sobre la ciudad de Cleveland durante el «SummerSlam Weekend».

► Randy Orton, una semana después

Pero los anuncios de grandes estrellas invitadas no acaban ahí. El siguiente martes, 8 de octubre, NXT verá la implicación de Randy Orton, pues la velada discurrirá al amparo del Enterprise Center de St. Louis (Missouri, EEUU), ciudad donde el veterano se crio luchísticamente. Asimismo, tampoco concreta WWE si Orton se calzará las botas.

Apuntar que esta edición de NXT con «The Viper» como gran baza competirá directamente contra AEW Dynamite Title Tuesday. Véase, WWE podría apuntarse doble tanto aquí, ofreciendo un gran show en su segunda semana bajo el paraguas televisivo de The CW y de paso batiendo a su competencia.