Así intentará opacar WWE a AEW el día de Worlds End 2024

No, AEW no pretende reducir por ahora su número de eventos de pago por visión, aunque esto haya acabado por reducir la importancia de sus programas semanales. Y así, de ocho producidos en 2023, pasará a producir nueve PPV en 2024. Y se prevé que la cifra aumente a 10 en 2025.

Es decir, Worlds End, que parece quedará como la última cita de PPV cada año para AEW, tendrá nueva entrega. Anunciada el pasado abril, la veremos el próximo 28 de diciembre, al amparo de la Addition Financial Arena de Orlando (Florida, EEUU).

Igualmente, producir una mayor cantidad de eventos de pagos por visión implica que WWE cuente con más opciones de sabotear tu producto. Y Worlds End se topará con esta realidad.

JUST ANNOUNCED 📣 | All of your favorite Superstars will be back in Orlando December 28 for the WWE Live Holiday Tour! 🙌



