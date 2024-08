¿Una escuela de lucha de Bayley?: «Es muy caro»

En marzo de 2023, la Superestrella de WWE Bayley compartía su deseo de abrir una escuela de lucha libre:

«No puedo decir demasiado. He aprendido a lo largo de los años que si pones demasiado, o las personas roban tus ideas o tú misma las arruinas. Todavía tengo mucho que ver con WWE, no creo haya hecho exactamente todo lo que quiero hacer en cuanto a asegurarme de que el futuro sea bueno y que las niñas y las mujeres que vengan se establecerán y que no tengan que preocuparse por nada en la división. Quiero asegurarme de que IYO y Dakota emprendan su camino y tengan sus momentos y campeonatos. Un día, comenzaré una escuela de lucha libre y eso es lo que más me entusiasma en estos días«.

► ¿Una escuela de lucha de Bayley?

En agosto de 2024 todavía no ha podido hacerlo, pero sus ganas siguen ahí, como dio a conocer en el Fanatics Fest NYC:

«Me encantaría hacerlo en California, solo para retribuir a mi comunidad, y ahí es donde me entrené, pero es muy caro por allá. Ya veremos. Definitivamente no en Orlando, donde tienen una de las mejores escuelas de todas. ¡Flatbacks!».

Tyler Breeze y Shawn Spears (Flatbacks Wrestling), Booker T (Reality of Wrestling), Rikishi (KnoxX Pro Academy), QT Marshall (1 Fall Power Factory), Mr. Kennedy (The Academy), Seth Rollins (Black and Brave Wrestling Academy), Mike Bennett y Matt Taven (XWA Wrestling School), Gangrel (Gangrel’s Wrestling Asylum), Heath Slater (The Face to Face Wrestling) o Cody y Dusty Rhodes (The Nightmare Factory) son algunos de los luchadores profesionales que tienen una escuela de lucha libre.

