Gente como Seth Rollins empezó a llamar a CM Punk un cáncer para la lucha libre profesional, luego de conocerse su pelea real tras bambalinas con The Young Bucks y Kenny Omega en el backstage del PPV All Out 2022.

Recientemente, Punk fue entrevistado en el video podcast The Masked Man Show en el evento Fanatics Fest NYC, y allí dejó en claro que él no es un cáncer para el vetidor de ninguna empresa de lucha libre ni para la lucha libre en sí, solo que él trata a las personas según lo traten a él. Estas fueron sus declaraciones:

► CM Punk responde a la crítica de que es tóxico y un cáncer para la lucha libre

“Eso es una tontería. Ninguna de esas cosas es realidad. El, ‘Oh, es un cáncer’—y escucha, no todo el mundo recibe el lado amable de mí. Pero, te trato de acuerdo a cómo te comportas. Si eres un pedazo de mierda y actúas así conmigo, te trataré de esa manera. Si eres amable, estás sonriendo, quieres pasar un buen rato, vamos a pasar un buen rato, yo soy todo abrazos.

No es que sea dos personas diferentes, simplemente hay ciertas personas—las que difunden esas mentiras, las que dicen esas cosas sobre mí—es porque no pueden controlarme, no pueden controlar las cosas que hago y digo, y odian eso. Así que intentan controlar cómo se sienten o ven los demás acerca de mí. Y es una tontería. Vas a tener que formarte tu propio juicio, tendrás que sacar tus propias conclusiones».