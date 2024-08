Vince McMahon y su confesión de “esperaba más de mi familia en WWE”

¡Cómo son las vueltas de la vida! En un momento estás en la cima, con un imperio a tus órdenes y nadie que pueda contradecirte. Meses más tarde, te encuentras siendo el enemigo número uno y pones a la venta hasta la última de tus acciones para desligarte de la criatura que tú mismo elevaste hasta los cielos. Por supuesto, entre el punto a y el punto b hay un gran motivo que justifica tu posición. ¿No es cierto, Vince McMahon?

Nadie quita lo bailado, dice el refrán. A menos que un fenómeno de la naturaleza aparezca en un futuro para tomar la industria de los cuernos, está claro que no habrá forma de negar que McMahon —hijo, añadimos innecesariamente—es el más grande promotor que la lucha libre jamás presentó. Sin embargo, acabó dañando ese legado tan inmenso a razón de un mal de proporciones semejantes. Y hoy, agosto 2024, el hombre es el pasado.

Ya no va a volver. Es un hecho. Pero aun así, no nos deja de impresionar. Y no hay que confundirse, lejos está de dar entrevistas en estos tiempos donde su imagen tambalea ante el ojo público y cualquier exposición podría hundirlo aún más profundo con suma facilidad (lo que explica que hace unas semanas haya contratado a un equipo de especialistas para trabajar en su imagen pública). Pero este nuevo estatus del que vive actualmente genera que miremos con otra perspectiva declaraciones del pasado. Y eso es exactamente lo que haremos a continuación.

► Vince McMahon: “Esperaba más de mi familia en WWE”

En la que fue su primera entrevista en quince años para un medio no perteneciente a WWE o ligado a la empresa, McMahon se presentó en el Pat McAfee Show un mes antes de WrestleMania 38, en 2022, y como inquirimos, dejó testimonios que valen la pena repasar con ojos actualizados. Como, por ejemplo, estos:

— Todos sentimos que vas a vivir por siempre, eres como un alien o un robot –le comenta McAfee-. Eso es la que la gente piensa de ti, no sé si lo sabes.

— Mi madre tenía 101, disfrutó hasta el final –contesta Vince-. Esa es mi meta. Mira, puede que me arrolle un camión al salir de acá y si eso pasara, solo quisiera un segundo antes de estirar la pata para decir ‘gracias’. A todos. Por todo. Por estar vivo, aprecio la oportunidad de estar vivo. Y cada tanto me doy un segundo para respirar esta oportunidad, y doy una bocanada más grande de la que la gente da en toda su vida, porque no entienden el privilegio de lo que eso significa; no darlo por sentado.

— Hay un show llamado ‘Succession’, no sé si oíste de él.

— Sí.

— Trata sobre un tipo ultra millonario con su familia, el negocio familiar… Ha habido muchas comparaciones con WWE. La gente piensa que probablemente lo mismo esté pasando detrás de escena. ¿Hasta qué punto el futuro de WWE te preocupa? ¿Y es algo que no te tiene contento cuando suceda porque entonces habrá una conversación sobre que ya no sea tuya? ¿Es un tema que está en tu agenda? Porque sí se habla mucho de eso afuera de WWE.

— No es algo en lo que suela pensar mucho. Con suerte, siempre quieres continuar, prosperar y crecer. Sea con un pariente o sin parientes. Porque en mi opinión el negocio es lo más importante, seas parte o no, y debes actuar en consecuencia. Debes ser objetivo y evaluar a tus parientes como si fueran empleados regulares. Siendo franco, probablemente esperaba más de mi familia [en WWE], lo cual no es muy grato decir.

— Eso va a ser algo gordo en los medios, eso que dijiste de tus parientes.

— Pero más allá de eso, debes hacer lo correcto para el negocio. O sea que si tal persona no está funcionando, no debería ser parte de la empresa.

Paradójica, esta última parte. Recordemos que a fines de 2022, tras verse obligado a renunciar a mediados de año, McMahon realizó movidas muy poco morales en donde puso en jaque el futuro televisivo de la compañía, la principal fuente de ingresos de la marca, a menos que le dejaran regresar. La junta directiva ya había votado dejarlo fuera alegando a sus inversionistas que no era lo mejor para el interés de la compañía, pero tras mover algunas piezas, amenazas, resistencia y algunas renuncias mediante, logró reinstalarse en lo alto de la pirámide una vez más.

Para dar contexto, ninguno de los “parientes” atravesaba un gran presente al momento de dar estas declaraciones. Shane McMahon, su hijo mayor, había sido apartado del roster por haber causado caos tratando de producir el Royal Rumble match, siendo acusado de darse excesiva importancia en el desarrollo por el mismo Brock Lesnar, logrando solo que Vince lo corriera de los planes que tenía reservados para él en WrestleMania y Elimination Chamber. La relación se tornó tensa y no apareció hasta un par de años después.

Paul Levesque, Triple H, venía de sufrir un “episodio cardíaco” muy severo unos meses antes. Siendo más directos, estuvo a punto de morir. Se alejó de WWE por meses y, según reveló tiempo después, recién volvió a aparecerse tras bambalinas para esa WrestleMania, aunque solo como espectador. Además, había sido apuntado por Vince como el gran culpable de la derrota de NXT ante AEW los miércoles por la noche, matando así su filosofía e innovando la marca por la versión 2.0, en la que Levesque tenía un envolvimiento mucho menor.

Stephanie, la única que seguía trabajando cuando se dijeron estas palabras, no se quedaba atrás. En internet empezaron a filtrarse versiones de que internamente era muy criticada por su labor en la parte empresarial, minimizando el impacto de su trabajo y señalando, básicamente, que no estaba a la altura de las circunstancias. Tiempo después dejaría la empresa y solo volvería cuando Vince debió renunciar, dos meses después, al explotar su primer escándalo sexual. Cuando WWE se vendió y Vince regresó, ella volvió a irse, esta vez definitivamente. Algunas fuentes especularon que las críticas en verdad fueron hechas por un grupo interno a fin de desmerecerla y querer “quitarla del camino”, cuando las acusaciones no condecían con la realidad.

Embed from Getty Images

En cuanto a Brock Lesnar, quien también fue nombrado e involucrado directamente en la demanda de Janel Grant, Vince también tuvo oportunidad de hablar él:

— Yo he tenido la chance de aprender de Brock detrás de las cámaras –señala Pat-, y él es otra persona a la que le pido mucho consejo. Brock, sentado en tu misma silla, me dijo: ‘mi relación con Vince es muy diferente a la que tengo con Dana White. Vince es más como un padre para mí, me enseñó muchas cosas’. Me dijo que no siempre se han llevado bien pero te ve como una figura paterna, un mentor…

— Es un hombre extraordinario. Un hijo de… inteligente. Muy inteligente en general. La gente tiene esta percepción, cuando eres tan fornido, ‘parece un nearndental’. Es más inteligente que tú, pal.

Después, pegado a este tema, McAfee viró la conversación hacia las estrellas que creó WWE que continuaron un sendero de estrellato ajeno a la compañía, y la lógica llevó al hombre que se unió al equipo de TKO días antes de la salida del ex CEO de WWE, The Rock. El comentarista de Raw preguntó: ¿todavía tienes contacto con gente como The Rock?

— Con algunos. No es que no me interese esa gente. Me encanta que se mantengan en contacto conmigo, pero hoy estoy ocupado haciendo esta entrevista, después voy a estar ocupado haciendo otra cosa. No pierdo contacto con esos individuos, a veces sí con el tiempo, pero me aseguro de que la empresa se mantenga en contacto. Todos ayudaron a pavimentar el camino que transitamos hoy. No importa si mucho o poco, siempre estoy agradecido por eso.

Otro punto que llama la atención en retrospectiva fue cuando le tocó hablar de su círculo íntimo de trabajo. McAfee tiró flores, sin dar nombres, a algunos de los altos ejecutivos cercanos a McMahon. Dijo que muchos de ellos no eran muy queridos por las redes sociales, pero que él, en su trato personal, había tenido muy buenas experiencias. Vince le dio la derecha y replicó que su secreto para el éxito siempre fue “rodearse con gente inteligente”, informarse y recién entonces tomar determinaciones. Después, recalcó lo vital que suponía que esa gente fueran buenas personas.

Esta fue la última entrevista extensa y abarcativa que concedió hasta el día de la fecha.