WWE RAW 19 DE AGOSTO 2024 .— La semana pasada, Randy Orton ya dio el primer paso en torno a su rivalidad contra Gunther, al aplicarle un RKO de la nada, con la finalidad de obtener alguna ventaja psicológica previo al encuentro que ambos sostendrán en Bash in Berlin, y en la presente edición de Monday Night Raw hablará sobre aquello. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida (anteriormente llamado National Car Rental Center, Office Depot Center, BankAtlantic Center, BB&T Center, y FLA Live Arena).

El programa contará también con una lucha titular, cuando las miembros de Unholy Union (Alba Fyre e Isla Dawn) pongan en juego el Campeonato Femenil de Parejas WWE contra Damage CTRL (Iyo Sky y Kairi Sane) y el equipo de Shayna Baszler y Zoey Stark.

Por otro lado, Sheamus buscará ponerle fin a la reciente rivalidad que ha tenido contra su antiguo aliado, Pete Dunne. Además, Karrion Kross liderará a The Final Testament para un combate de relevos australianos contra The New Day y Odyssey Jones, mientras continúa en su cruzada de generar una división entre Xavier Woods y Kofi Kingston.

También se ha anunciado la presencia de CM Punk, quien seguramente le dejará un mensaje a Drew McIntyre.

WWE Raw 19 de agosto 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro