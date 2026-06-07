Top 5 — mejores luchas de la semana
AEW Dynamite · 3 jun ↗
Lucha de la semana
Prueba de fuego para el Will Ospreay moldeado por los Death Riders frente al brutal Campeón Nacional AEW. Mark Davis lo dominó con golpes descarnados, lo azotó sobre la mesa de comentaristas y lo aplastó contra la barricada. Ospreay respondió con su nuevo estilo de poder: codazos, súplex alemán olímpico y palancas. El clímax fue un caos total con intervenciones de Kyle Fletcher, Daniel García, Wheeler Yuta, Lance Archer, Brian Cage, PAC, Konosuke Takeshita, Marina Shafir y Jon Moxley. Davis le aplicó dos martinetes; Ospreay los rompió ambos. Tras un Hidden Blade limpio, finalmente lo rindió con palanca cruzada. Sumamente dramática, con quizá demasiadas intervenciones como único reparo.
Ospreay ganó con palanca cruzada · Promedio: 9.07
AEW Dynamite · 3 jun ↗
MJF llegó vestido de matador para enfrentar al Toro Blanco en una lucha por el Campeonato Mundial AEW cargada de drama. Rush dominó con Bulls Horns y patadas en cascada, pero sufrió una lesión en el hombro que complicó su camino a la victoria. Se negó a rendirse incluso después de un martinete tombstone fuera del ring, hasta que el réferi tuvo que detener el combate ante un Salt of the Earth modificado de MJF. El público coreó «This is awesome!» durante varios minutos.
MJF retuvo con candado cruzado con martillo al brazo · Promedio: 8.5
WWE Raw · 1 jun ↗
Seth Rollins buscó su venganza contra su excompañero de The Vision en un duelo muy bien ejecutado. Bron Breakker dominó con súplex alemanes y spears, pero Rollins se sobrepuso con un Falcon Arrow y un súperplex. El momento clave llegó cuando Rollins rompió la mesa de comentaristas con un súper pedigree, y al final aprovechó que Breakker lastimó accidentalmente a Paul Heyman para conectar The Stomp y ganar.
Rollins ganó con The Stomp · Promedio: 7.5
WWE NXT · 2 jun ↗
Lizzy Rain respondió a las tacleadas y patadas de Zaria con huracánranas y un tornado DDT. La aparición de Tatum Paxley en la rampa generó una distracción clave. El duelo incluyó una spear brutal que dejó a ambas tendidas, antes del tramo final donde Zaria selló con súplex alemán de resorte, segunda spear y un F-5 definitivo.
Zaria ganó con F-5 · Promedio: 7.0
AEW Collision · 6 jun ↗
Duelo del Torneo Owen Hart entre la Campeona Mundial CMLL Persephone y la representante de Stardom, Hazuki. Lucha técnica de gran nivel con crossfaces, súplex alemanes, huracánranas desde la segunda cuerda y un súperplex que dejó a ambas maltrechas. Persephone mostró una agilidad sorprendente; Hazuki encontró el momento para aplicar su lungblower y sorprender con una enredadera. Al final, ambas se fundieron en un abrazo antes de que Mercedes Moné emboscara a Persephone.
Hazuki ganó con enredadera · Promedio: 7.0
Las 3 peores luchas de la semana
AEW Dynamite · 3 jun ↗
Andrade liquidó a DK Vandun en menos de un minuto para tomar el micrófono y retar a MJF. La reseña señala que no era necesario hacer una lucha para lograr ese resultado.
Andrade ganó con The Message · Promedio: 1.83
AEW Collision · 6 jun ↗
Shane Taylor liquidó a Alan Angels en poco más de un minuto. Definido directamente como relleno innecesario, solo útil para que Taylor tomara el micrófono y retara a los Death Riders.
Taylor ganó con bombazo · Promedio: 2.0
AEW Collision · 6 jun ↗
Tommaso Ciampa liquidó a Beef en poco más de un minuto con medio cangrejo, para luego atacarlo tras el pitazo y enviarle un mensaje a Chris Jericho. Señalado también como relleno innecesario.
Ciampa ganó con medio cangrejo · Promedio: 2.0