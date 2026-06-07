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MJF llegó vestido de matador para enfrentar al Toro Blanco en una lucha por el Campeonato Mundial AEW cargada de drama. Rush dominó con Bulls Horns y patadas en cascada, pero sufrió una lesión en el hombro que complicó su camino a la victoria. Se negó a rendirse incluso después de un martinete tombstone fuera del ring, hasta que el réferi tuvo que detener el combate ante un Salt of the Earth modificado de MJF. El público coreó «This is awesome!» durante varios minutos.

MJF retuvo con candado cruzado con martillo al brazo · Promedio: 8.5