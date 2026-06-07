Hoy en la historia de WWE: Nexus invade; CM Punk conquista

Hoy 7 de junio de 2026 no va a quedar en la historia de la WWE, a no ser que pase algo inesperado en el house show que se celebrará en Florencia (Italia) dentro de unas horas. Pero si miramos al pasado sí encontramos unos cuantos momentos que han quedado en los libros de la compañía. En esta ocasión vamos a acordarnos de dos de ellos en particular: la invasión de The Nexus en Raw y la victoria de CM Punk sobre Jeff Hardy para ser el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo.

No sin señalar que un día como hoy de 2003 fue el primer PPV de WWE en Reino Unido, Insurrextion.

O que en 2006 se llevó a cabo en show WWE vs. ECW: Head To Head.

► The Nexus declara la guerra a WWE

El 7 de junio de 2010, WWE presentó una edición especial de Raw bajo el formato Viewer’s Choice para que el público eligiese lo que quería ver. Nadie imaginaba que aquella noche terminaría con uno de los segmentos más recordados de la historia moderna de la empresa. Durante el combate principal entre John Cena (Campeón WWE) y CM Punk (oponente elegido por los fanáticos), los participantes de la primera temporada de NXT irrumpieron inesperadamente en la arena liderados por Wade Barrett.

Allí estaban Ryback, Heath Slater, Justin Gabriel, Darren Young, David Otunga, Michael Tarver y Daniel Bryan, quien sería despedido luego del segmento por estrangular con su propia corbata al anunciador Justin Roberts. Los novatos atacaron a Cena y Punk, pero también al acompañante de este, Luke Gallows, el árbitro, los comentaristas y otros empleados de WWE. También rompieron el ring. Causaron un absoluto caos para cerrar el programa con John Cena saliendo en camilla.

The Nexus se presentaron declarando la guerra a la WWE, empezando por John Cena, el Campeón WWE, quien sería el responsable de terminar con la facción (o al menos con sus mejores tiempos y lo que podrían haber sido) en SummerSlam 2010.

► CM Punk arruina a Jeff Hardy para coronarse

El 7 de junio de 2009, WWE celebró Extreme Rules. Lo que parecía ser la noche más importante de la carrera de Jeff Hardy terminó convirtiéndose en uno de los momentos más dolorosos de su trayectoria cuando CM Punk aprovechó la oportunidad para canjear su contrato de Money in the Bank y quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo. No fue una breve lucha sin más ya que ambas Superestrellas WWE tendrían una de las rivalidades más recordadas de la década.

En el combate estelar del evento premium en vivo, Jeff Hardy derrotó a Edge en una lucha de escaleras para conquistar el título. Tras años persiguiendo el trono, «El Enigma Carismático» finalmente alcanzó la cima. Sin embargo, la celebración duró muy poco. Apenas unos instantes después de ganar, sonó la música de CM Punk. El entonces Mr. Money in the Bank le conectó el Go To Sleep y se llevó el cinturón. Esta historia llevaría a la salida de Jeff Hardy de WWE.

17 años después, Extreme Rules 2009 sigue siendo recordado por la misma imagen: Jeff Hardy celebrando el mayor triunfo de su carrera y CM Punk apareciendo segundos después para arrebatárselo todo.

Resultados completos de Extreme Rules 2009

Campeonato Mundial de Peso Completo : CM Punk derrotó a Jeff Hardy (c) – Lucha de canjeo del maletín de Money in the Bank.

: CM Punk derrotó a Jeff Hardy (c) – Lucha de canjeo del maletín de Money in the Bank. Campeonato Mundial de Peso Completo : Jeff Hardy derrotó a Edge (c) – Lucha de escaleras.

: Jeff Hardy derrotó a Edge (c) – Lucha de escaleras. Campeonato WWE : Batista derrotó a Randy Orton – Lucha en jaula de acero.

: derrotó a Randy Orton – Lucha en jaula de acero. John Cena derrotó a Big Show – Lucha de sumisión.

Campeonato ECW : Tommy Dreamer derrotó a Christian (c), Jack Swagger y Mark Henry – Luhca hardcore.

: derrotó a Christian (c), Jack Swagger y Mark Henry – Luhca hardcore. Campeonato Intercontinental : Chris Jericho derrotó a Rey Mysterio – No Holds Barred Match.

: derrotó a Rey Mysterio – No Holds Barred Match. Campeonato de Estados Unidos : Kofi Kingston (c) derrotó a MVP, Matt Hardy y William Regal.

: Kofi Kingston (c) derrotó a MVP, Matt Hardy y William Regal. CM Punk derrotó a Umaga – Samoan Strap Match.

Santina Marella derrotó a Vickie Guerrero – Hog Pen Match.

derrotó a Vickie Guerrero – Hog Pen Match. Kelly Kelly y Mickie James derrotaron a Beth Phoenix y Rosa Mendes.

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