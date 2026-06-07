Los protagonistas de la semana en AEW 31 de mayo al 6 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 31 de mayo al 6 de junio de 2026 dejó varios combates destacados en la programación de AEW, con defensas titulares, avances en el Torneo Owen Hart y rivalidades que continúan ganando intensidad rumbo a los próximos eventos importantes. Sin embargo, por encima del resto sobresalió el enfrentamiento entre Will Ospreay y Mark Davis en las semifinales del Owen Hart Cup, una lucha que reunió drama, intensidad y una excelente ejecución dentro del ring. Gracias a su calidad y a las importantes implicaciones para el futuro de ambos competidores, este combate se ganó el reconocimiento como el mejor de la semana en AEW.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 31 de mayo al 6 de junio de 2026

Ospreay tuvo la semana más destacada dentro de AEW. En Dynamite derrotó a Mark Davis en las semifinales del Torneo Owen Hart, asegurando su lugar en la final tras una lucha de alto nivel que fue ampliamente considerada una de las mejores del programa. Además, continuó consolidándose como uno de los principales aspirantes al Campeonato Mundial.

El campeón mundial protagonizó el evento principal de Dynamite y logró una dura defensa titular ante RUSH en un combate sin conteo fuera del ring. La lucha fue física y exigente, pero MJF retuvo el campeonato y luego siguió alimentando sus rivalidades rumbo a los próximos eventos importantes.

Mercedes regresó a la acción como participante sorpresa del Torneo Owen Hart femenino y derrotó a Alex Windsor para avanzar de ronda. Su regreso fue uno de los momentos más comentados de la semana y volvió a posicionarla como una de las principales figuras de la división femenina.

► Combate de la semana

Will Ospreay vs. Mark Davis – Semifinal del Torneo Owen Hart Foundation – AEW Dynamite (3 de junio)

El mejor combate de la semana en AEW fue el enfrentamiento entre Will Ospreay y Mark Davis, una batalla intensa que combinó rivalidad personal, acción de alto impacto y la importancia de una plaza en la final del Torneo Owen Hart. Ospreay tuvo que superar no solo la resistencia física de Davis, sino también múltiples interferencias y el caos generado por las facciones involucradas en la rivalidad. Tras sobrevivir al caos generado alrededor del ring, Ospreay encontró la apertura definitiva para neutralizar a Davis y sellar la victoria, clasificándose a la final del Owen Hart Cup y acercándose a una futura oportunidad titular en All In.