El extraño caso de Ilja Dragunov

Cuando dos grandes empresas compiten dentro de un mismo territorio, es natural que ambas acumulen plantillas repletas de talento. Ya ocurrió durante la época de WWE y WCW, y actualmente sucede con WWE y AEW. Cuando una promotora tiene decenas de luchadores bajo contrato, resulta inevitable que algunos encajen mejor en una empresa que en la otra. Un ejemplo reciente es Danhausen, quien parecía haber perdido relevancia en AEW pero ha encontrado una recepción mucho más positiva tras su llegada a WWE.

► Otro caso que podría entrar en esta categoría es el de Ilja Dragunov

El luchador ruso-alemán está considerado por muchos aficionados y analistas como uno de los mejores luchadores del mundo. Su intensidad, capacidad narrativa en los combates y habilidad para conectar con el público a través de sus actuaciones lo convierten en un competidor único. Sin embargo, pese a todas estas cualidades, WWE no parece verlo como una futura figura de nivel estelar.

Diversos reportes han señalado que la empresa considera a Dragunov como un luchador destinado principalmente a la zona media de la cartelera. Aunque su paso por NXT fue muy exitoso y le permitió construir una sólida reputación, su impulso se ha ido diluyendo progresivamente desde su llegada al elenco principal. Además, las lesiones han frenado su progreso en momentos clave de su carrera. Su última lucha televisada tuvo lugar en abril y, por el momento, no existen indicios claros de que WWE tenga planes importantes para él a corto plazo.

Parte del problema radica en la filosofía de WWE. Históricamente, la compañía ha priorizado las historias, los personajes y las habilidades al micrófono por encima de la calidad estrictamente luchística. La propia empresa ha defendido esta visión durante años, y una gran parte de su audiencia la comparte. En WWE, ser un gran luchador puede no ser suficiente si no se posee una fuerte presencia en los segmentos hablados o una personalidad capaz de dominar la televisión semanal.

Dragunov destaca especialmente cuando se le permite expresarse a través de sus combates. Su estilo físico, agresivo y emocional hace que cada lucha parezca una pelea real. Sin embargo, no posee el mismo nivel de carisma verbal que otras figuras que han logrado ascender rápidamente en la empresa. Esto no significa que sea malo en el micrófono, pero sí que sus mayores fortalezas se encuentran entre las cuerdas, precisamente el aspecto que WWE suele considerar secundario frente al entretenimiento y las historias.

Por ese motivo, AEW parece, al menos sobre el papel, una empresa más adecuada para alguien con sus características. Desde su fundación, la compañía dirigida por Tony Khan ha construido gran parte de su identidad alrededor de la calidad de los combates. Aunque las historias siguen siendo importantes, el rendimiento dentro del ring tiene un peso mucho mayor que en WWE. No es casualidad que muchos aficionados de AEW hayan mencionado durante años a Dragunov como uno de los luchadores de WWE que más les gustaría ver en la empresa.

Las posibilidades son especialmente atractivas si se piensa en los enfrentamientos que podría tener. Combates contra talentos como Kenny Omega, Will Ospreay, Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita o Swerve Strickland generan entusiasmo inmediato entre los aficionados. El estilo intenso y físico de Dragunov parece diseñado para encajar perfectamente en el entorno competitivo que AEW intenta proyectar.

No obstante, también es importante mantener la perspectiva. Hasta la fecha, Dragunov nunca ha dado señales públicas de estar descontento con WWE. Además, para muchos luchadores europeos, llegar a WWE representa la culminación de un sueño profesional que persiguieron durante años. Aunque AEW se ha consolidado como una alternativa importante dentro de la industria, no todos los talentos la consideran al mismo nivel que WWE en términos de prestigio o proyección global.

Por ahora, el futuro de Ilja Dragunov sigue siendo una incógnita. Sin embargo, si WWE continúa sin encontrar una posición relevante para uno de los mejores luchadores del mundo, será inevitable que aumenten las especulaciones sobre cómo podría rendir en un entorno donde sus mayores virtudes fueran el principal foco de atención. Y si existe una empresa que parece hecha a medida para explotar esas virtudes, esa es AEW.