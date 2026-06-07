NPW: Comunicado de Prensa – «El Fenomeno» BJ defiende el Oro en Summer Splash en Arroyo

(San Juan, Puerto Rico. Domingo, 7 de Junio de 2026) – La empresa NPW (New Professional Wrestling) presenta su próximo evento SUMMER SPLASH, este Sábado 13 de Junio del 2026 en el Cancha Municipal Urb. Belinda en Arroyo desde las 8:30 de la noche.

En el evento estelar de la noche por el Campeonato de la NPW, “El Fenómeno” BJ acompañado por el Hombre del Destino defiende su campeonato frente a parte de los Más HP, Kandelo. En otro choque estelar, en parejas, Action Jackson y Macho Navarro se enfrentan a parte de los Más HP, Kintana y El Genesis Jafet.

También en otra super estelar, por el Campeonato de Puerto Rico, Estrella Irryzary defiende ante “El Prototipo” Anthony Roberts. Modo Bestia tendrá un Open Challenge, quien aceptara el reto.

Los boletos los puedes adquirir el mismo día del evento ó vía ATH MOVIL NEGOCIOS NPWPR

Entrada General $20.00

Menores de 11 años Gratis acompañado por un adulto solo en entrada general.

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