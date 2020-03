Cada vez que CM Punk sale a la luz, ya sea en WWE Backstage, en su cuenta de Twitter o en alguna entrevista, la gente va a seguir hablando de su posible regreso a los encordados, esto a pesar de que lo ha negado rotundamente, o de que no exista ningún indicio de que vuelva a colocarse las botas para subirse a un ring. Obviamente, tampoco es indiferente al asunto, y de vez en cuando suelta algún comentario que, involuntariamente, da de que hablar en el mundo de la lucha libre.

► CM Punk: «La lucha libre de hoy no es de mi generación»

CM Punk acudió como invitado al programa Kevin in the Mornings with Allie & Jensen para promocionar su nueva película, Girl On The Third Floor, y le hicieron algunas preguntas relativas a la lucha libre, e intentó aclarar que su contrato es con FOX y no con WWE.

Entre otros temas, el de Chicago habló sobre la lucha libre de hoy, indicando que hay mucho contenido por ahí, pero admitiendo que no es para él. La lucha libre de hoy no es de su generación.

«Así que soy como el viejo canoso entrenador de bateo que es contratado por un nuevo equipo de béisbol, y entro como, ‘Oh. Estos tipos ni siquiera saben batear. ¿Qué están haciendo? No necesitan guantes de bateo ni la protección del codo. Venga. Volvamos a lo básico. ¿Qué están haciendo?’. Entiendo. Esto no es para mi, no es mi generación. Es un juego completamente diferente, donde hay cosas buenas y hay cosas malas».

CM Punk ha tenido muchas oportunidades para hacer que un regreso a la WWE, inclusive el propio Triple H en su momento confesó que la puerta no estaba cerrada. Entonces, si él quisiera regresar, ya habría sucedido. Entonces, lo más probable es permanezca en WWE Backstage como analista invitado. Por lo tanto, puede no ser una buena idea apostar sobre algo relacionado a un regreso al ring.