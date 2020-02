El martes pasado se dio el regreso de CM Punk a WWE Backstage en FOX; sin embargo, WWE a toda costa busca evitar mencionarlo en los shows televisivos de WWE cuando anuncian la emisión de este programa semanal. De hecho, la compañía jamás promocionó la primera aparición de Punk en WWE Backstage tras su debut.

Lo anterior ha provocado que Punk retara públicamente a WWE para que lo nombraran, aunque luego borró rápidamente el tuit con el que lo hizo.

► CM Punk podría no volver a luchar en WWE

Mike Johnson de Pro Wrestling Insider respondió a varias preguntas hechas por los aficionados, una de las cuales incluyó una mención al «dinero ensangrentado de Arabia», luego de que The Miz se burlara un poco de Punk al decir tras bastidores que lamentaba que él no hubiera podido cambiar la cultura de la lucha, algo de lo que supuestamente CM Punk se jacta. Dicha mención fue borrada del Twitter.

Esto fue lo que dijo Johnson sobre este tema en particular:

«Mi suposición, y esto es solo una suposición, es que cuando Punk criticó a The Miz y mencionó la relación de WWE con Arabia Saudita de manera negativa en Twitter en respuesta a la burla de The Miz, se tomó la decisión de ignorar las apariciones de Punk ya que está bajo contrato con FOX, no con WWE.»

Como ya hemos manifestado, esta aseveración no es del todo correcta, ya que la no mención al nombre de Punk se dio mucho antes de este problema. Sin embargo, ya saliéndonos de esta polémica, Mike Johnson respondió otras preguntas relacionadas con su futuro, que a continuación detallamos:

– ¿Ha habido alguna comunicación con Punk sobre regresar al ring para WWE?

– No, de lo que conozco.

– ¿Crees que Punk luchará en 2020?

– Él tiene 41 años ahora. Siento que si hubiera un momento y un lugar para que él regrese al ring, será necesario que sea pronto.

– Si él nunca lucha de nuevo, ¿eso lo convierte en el Randy Savage moderno en que se fue y nunca regresó?

– Creo que sería una analogía justa, aunque espero que si los fanáticos de Punk quieren verlo nuevamente en el escenario de la WWE, puedan obtener lo que quieren, algo que desafortunadamente los fanáticos de Savage nunca obtendrán.

– ¿Punk algún día va al Salón de la Fama de la WWE?

– Nunca diré nunca cuando vivimos en un mundo donde Bruno Sammartino y The Ultimate Warrior regresaron para ser inducidos.