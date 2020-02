Sin importar lo que tenga que decir CM Punk al respecto, la gente va a seguir hablando de su posible regreso a los encordados hasta que no sea posible, por su edad o por una lesión grave, o hasta que fallezca. Pero tampoco podemos decir que las habladurías sin infundadas del todo porque hace unos meses él mismo afirmó que lo haría si la bolsa de dinero que le ofrecen es lo suficientemente grande. Todos sabemos donde está esa bolsa, al menos la bolsa más grande, pero en este caso hablamos de su posible vuelva como luchador en AEW.

► ¿Podría luchar CM Punk en AEW?

El de Chicago acudió como invitado al programa Kevin in the Mornings with Allie & Jensen para promocionar su nueva película, Girl On The Third Floor, y le hicieron algunas preguntas relativas a la lucha libre. Una de las cuales fue si podría luchar en dicha empresa al tiempo que trabaja en WWE Backstage. Punk quiso aclarar que trabaja para FOX, no para WWE, comentando también.

«Creo que si luchara en AEW, los de FOX dirían: ‘Bueno, fue hermoso mientras duró’. Supongo que técnicamente podría hacerlo. Es decir, técnicamente podría hacerlo, pero estoy seguro de que en FOX pensarían eso».

Fuera de este asunto, la charla se centró en el show mencionado que repasa la actualidad de la Gran W. Y Punk quiso destacar a Renee Young.

«A todos los fans de este programa: si les gusta que forme parte de él, se lo deben a ella. No creo que hubiera sucedido si no fuera por ella. Estuve hablando con FOX durante mucho tiempo y cuando firmaron a Renee hablaba con ella todos los días. Este programa es un espacio diferente dentro de la lucha libre. Nadie te grita al oído y estamos trabajando para que sea lo que queremos que sea. Creo que es una gran voz para la lucha libre».

Conocedores, más que «¿podría luchar CM Punk en AEW?», ¿creen que lo hará?