En una noticia de ÚLTIMA HORA, debemos reportar que Matt Hardy deja WWE. Así lo anunciado hace escasos minutos el talentoso y legendario luchador.

Lo hizo a través de un vídeo en su cuenta oficial de YouTube, que fue estrenado a las 12 a.m. de hoy 2 de marzo de 2020.

► Matt Hardy deja WWE

«Mi contrato con WWE expiró a la medianoche del primero de marzo de 2020, y esto es lo que pasó: en este mismo momento, he decidido de dejar que mi contrato con WWE expire. Voy a convertirme en agente libre. Y no estoy diciendo que no vaya a regresar a WWE. Amo la WWE. WWE es mi casa. Y me ha tratado fantástico en los últimos 3 años, han sido geniales conmigo y mi familia, no tengo nada que no sea bueno para decir de los que trabajan allí.

«Si no fuera por Vince McMahon, nunca hubiera tenido la oportunidad de tener la vida, y la calidad de vida que tengo ahora, así que siempre lo apreciaré y siempre estaré agradecido, así como con Stephanie McMahon, Triple H y Michael Hayes, todos son como mi familia. Pero he tomado la decisión de tomarme un descanso de WWE y ser agente libre.

«El motivo por el que dejaré WWE es por la perspectiva creativa con la que veo mi personaje. Por como he estado haciendo las cosas durante los últimos 4 años como luchador activo, puedo darme cuenta de que WWE y yo estamos en páginas diferentes, en orillas opuestas. Y como cualquiera de ustedes que me conozca saben, amo este negocio, soy apasionado y loco por este negocio, muchísimo, y lo importante que es para mi dejar mi legado, y es obvio que ya no tengo 25 o 30 años y debo ser utilizado de cierta manera, pero todavía sé dentro de mi corazón que tengo mucho más que ofrecerle a este negocio.

«Tengo mucho, mucho entretenimiento guardado en este buque, y se los quiero dar a cada uno de ustedes. quiero tener un renacimiento creativo sin detenciones en todo mi proceso creativo. Me voy, pero no estoy diciendo que nunca vaya a volver.

«Estoy positivo en que regresaré a WWE en algún punto. Porque estoy seguro que habrá un anillo del Salón de la Fama WWE esperando por mi y mi hermano Jeff. Lo que pasa es que siento que el reloj está titilando cada vez más fuerte. Es ahora o nunca. Y quiero darme un lienzo en placo para pintar mi obra maestra, el Universo BROKEN. Y creo que si me demoro más tiempo en hacerlo, ya estaré muy viejo, no tengo tiempo que perder. Por eso oficialmente, desde hoy lunes, soy un agente libre y estaré viendo todos los shows de lucha libre.

«Quiero disfrutar de mis últimos años de la lucha libre profesional. Puede ser en Impact Wrestling, en ROH, NWA, MLW, en NJPW, en AEW… ¡no lo sé todavía! Quiero ver cuál será el ambiente perfecto para maximizar a Matt Hardy y a los próximos par de años que quedan en mi carrera. Exploraré todas las opciones. Pero voy a estar feliz de poder pasar más tiempo con mi familia, estar en este camino a Arcadia y poder ser feliz«.