WWE ha cambiado mucho en las últimas décadas, siendo el más importante el hecho de que muchas de las ideas de la historia de WWE ahora se filtran en las redes sociales antes de los programas, lo que hace que gran parte de su producto sea más predecible de lo que alguna vez fue.

Dicho esto, WWE ha hecho todo lo posible para evitar las filtraciones detrás del escenario y aún así ha sido capaz de lograr algunas sorpresas en los últimos años, lo que demuestra que, independientemente de lo que ocurra en línea, WWE ha podido sacar provecho de cualquier cosa.

Es difícil engañar a los fanáticos de la era actual, pero WWE aún hace todo lo posible para convertir las historias en una solución impredecible para que el Universo WWE tenga algo por lo que valga la pena gritar en las redes sociales.

► Cuando WWE ha sido capaz de confundir a los fanáticos

John Cena regresó a WWE este viernes en su ciudad natal de Boston, Massachusetts, donde aparentemente iba a anunciar a quién se enfrentaría en WrestleMania. El 16 veces campeón, en cambio, señaló que los encuentros de WrestleMania deben ganárselo y que estaba a punto de retirarse, y por lo tanto, no será parte del show de este año porque el futuro del negocio lo merecía más.

Fue un discurso emotivo que terminó con Cena abandonando el ring y declarando que no sabía cuándo volvería, pero asegurando que la compañía estaba en buenas manos. El Universo WWE pareció creerse el discurso, creyendo que Cena se estaba alejando y que se iba a concentrar en su carrera como actor, tanto que la multitud no tenía idea de cómo reaccionar mientras salía de la arena. Las expresiones de Cena también hicieron su parte.

Fue solo cuando Cena subió al escenario, que The Fiend salió y se comprobó que el rumor era cierto, ya que se hizo oficial el combate de WrestleMania entre los dos hombres, que se enfrentaron por última vez en el 2014.

En los últimos años ha habido algunas ocasiones en que WWE ha sido capaz de confundir a los fanáticos, y estas son algunas de las más interesantes, sin ningún orden en particular:

4. SETH ROLLINS TRAICIONANDO A THE SHIELD

Fue la manera perfecta de terminar con una de las facciones más dominantes en la historia de la WWE cuando Seth Rollins usó una silla metálica para atacar a Roman Reigns y Dean Ambrose, unir fuerzas con Triple H y dar un paso adelante en su carrera.

Previo a esta división, hubo tensión entre Dean Ambrose y Roman Reigns, y parecía que, de acuerdo a ciertas filtraciones, que Ambrose traicionaría a sus hermanos, demostrando que él era el eslabón roto en el trío.

La noche después de que The Shield pudo derrotar por barrida a Evolution, Seth Rollins eligió su momento y decidió que era ahora o nunca. Fue la división más impactante en la memoria reciente y fue capaz de sorprender a todos los fanáticos de la WWE.

Si bien The Shield sufrió una segunda traición cuando Dean Ambrose atacó a Seth Rollins a finales del 2018, en esa ocasión el evento fue más predecible, y solo era cuestión de cuándo se ejecutaría.

3. EL RETIRO DE THE UNDERTAKER

The Undertaker ha sido parte de WWE ahora por más de tres décadas y, aunque ha sido una de las estrellas más grandes de la compañía en ese momento, desde que su racha terminó en 2014, muchos fanáticos han estado esperando que The Deadman anuncie su retiro.

Roman Reigns pudo derrotar a The Deadman en WrestleMania 33 y después del encuentro, The Undertaker dejó su bata y sombrero en el ring y salió del escenario sin estos atuendos. Muchos creyeron que este era The Deadman anunciando su retiro y luego no fue visto en la WWE durante varios meses.

También hubo rumores de que esto significaba que The Undertaker regresaba a la compañía bajo su personaje de American Badass, por lo que ya no necesitaba su atuendo, que era otro rumor que nunca se hizo realidad. En cambio, The Undertaker esperó unos meses y luego regresó a la compañía con el mismo personaje oscuro, protagonizando una lucha contra Goldberg en Arabia Saudita.

2. LA CONSPIRACIÓN DE PAUL HEYMAN Y BROCK LESNAR EN WRESTLEMANIA XXX

Paul Heyman ha sido una de las principales razones por las que Brock Lesnar ha sido capaz de lograr gran acogida en los últimos años y después del final de la racha de The Undertaker en WrestleMania XXX, el defensor de «La Bestia» demostró lo bueno que es en el micrófono.

Como parte de una gira de conferencias en la que Heyman formó parte previo a WrestleMania, comenzó la conspiración de que Brock Lesnar no debía terminar la racha aquella noche. En cambio, Lesnar actuó solo y decidió que nadie sería capaz de detenerlo, ni despedirlo, si hacía historia esa noche.

La historia de Heyman cautivó tanto a los fanáticos que se creía que esta era la verdad y muchos medios de comunicación realmente compartieron la historia de que Lesnar se había salido del libreto. Hasta el día de hoy solo hay cinco hombres que saben exactamente lo que sucedió en el ring esa noche y el Universo WWE, casi seis años después de que Lesnar terminara la racha, aún no conoce toda la realidad del asunto.

1. MARK HENRY

Mark Henry ahora ya está retirado y es un miembro del Salón de la Fama WWE, pero hace unos pocos años, The World’s Strongest Man fue parte de una de las mejores historias de todos los tiempos. Henry se dirigió al ring con saco y corbata, interrumpiendo a John Cena, para poder declarar que se retiraba.

Henry se enfureció apasionadamente por perder la oportunidad de ser Campeón de la WWE y Cena se sintió tan mal por él que le entregó su título y le permitió levantarlo mientras el Universo WWE cantaba a favor de Henry.

Las cosas cambiaron cuando Cena entró a abrazar a Henry para aparentemente ofrecerle sus despedidas y Henry lo golpeó con The World’s Strongest Slam y dejó en claro que vendría para ese Campeonato.