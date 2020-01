Desde la sorpresiva aparición de CM Punk en el programa WWE Backstage de FOX Sports, el hecho de que regrese a la WWE ha sonado bastante, y todos han estado haciendo fila para luchar contra él, empezando por Seth Rollins. Sin embargo, el «Straight Edge» ha dejado bien en claro que no es su interés volver al cuadrilátero y echó abajo las pretenciones de Rollins.

A pesar de aquello, todavía muchos tienen la esperanza de que regrese en el Royal Rumble 2020, y otros tantos que desea que aparezca en WrestleMania 36. Pero no hay nada que indique que eso vaya a ocurrir.

► Triple H no descarta un regreso de CM Punk y AJ Lee

A pesar de decir que está tranquilo en su rol como analista en WWE Backstage, los fanáticos aún claman por que el ex luchador de 41 años vuelva a hacer una aparición en los encordados. Además de lo ya comentado respecto a las invitaciones de Seth Rollins, el mercado de apuestas parece creer que Triple H tiene una gran oportunidad de enfrentarlo en WrestleMania.

Hablando por vía telefónica que sirvió para promocionar NXT UK TakeOver: Blackpool II, que se realizará este domingo, Triple H sugirió que volvería a dar la bienvenida a Punk a un ring de la WWE si se diera un escenario «adecuado para todos».

«Creo que lo que Stephanie estaba diciendo es que en las circunstancias correctas, si es bueno para los fanáticos y resulta en algo que sea bueno para todos, entonces CM Punk y AJ Lee podrían regresar. Ambos fueron fenomenales e increíbles.»

“En un mundo perfecto, claro. Creo que has escuchado a Vince repetir esa declaración un millón de veces a lo largo de los años: nunca digas nunca. Ves gente entrando y saliendo de la compañía. Si es adecuado para los fanáticos y para todos los demás, es algo que puede suceder. Pero, si no es así, entonces no se puede».

Triple H no confirma que CM Punk y AJ Lee vayan a regresar, ni tampoco les ha presentado oferta alguna, pero dice que está abierto para los negocios. Solo el tiempo lo dirá si ambos, o al menos uno de ellos hará su retorno a la WWE en el futuro.