La lucha a muerte más violenta de Joey Janela

Joey Janela ha tenido unas cuantas luchas a muerte a lo largo de su carrera: contra Jimmy Havoc en PROGRESS Chapter 68: Super Strong Style 16 Tournament Edition 2018; contra Drew Parker en GCW Maniac; contra Pagano en Zona 23/GCW. No cabe duda de que hablamos de un luchador que disfruta llevando la lucha libre profesional a un plano más salvaje, más sangriento. Pero, ¿cuál considera el combate más violento de todos los que ha tenido? Como él mismo señala en Fightful, es difícil elegir, pero ciertamente tiene uno.

> Joey Janela elige su lucha más violenta

“J*der, hombre. Eso es difícil. Creo que reciente, en realidad. Creo que Matt Justice y yo en AIW. Tuvimos un combate de 22 minutos después del cual no pude caminar. Fue j*dido. Caí sobre mi cabeza, atrevesé mesas, me golpearon en la cabeza con sillas, puertas, me enterraron debajo de las barandillas, me golpearon contra las barandillas. Fue un combate bastante j*dido.

“Así que iría a ver eso en Fite+ porque se lo mostré a algunas personas y dicen: ‘Bueno, este combate sigue escalando y se está volviendo cada vez más violento, y cada vez más incómodo’. Ese es uno en [tiempos] recientes. Pero ha habido muchos”.

La lucha que señala contra Matt Justice fue en AIW Jet Black New Year el 30 de diciembre de 2022. Joey Janela ha estado lidiando con una lesión en el brazo, por ello lleva unos días sin tener un enfrentamiento, por eso se perdió los dos que iba a tener este pasado fin de semana en GCW, pero actualmente está trabajando por todo el circuito independiente. No solo en Estados Unidos pues también lucha en Japón o Australia.

