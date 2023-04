Zelina Vega, la Michael Cole del Street Fighter 6

Zelina Vega relata su experiencia trabajando como comentarista del videojuego Street Fighter 6 en una reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin, comenzando con cómo surgió la oportunidad, lo cual ocurrió cuando Capcom la vieron narrando uno de los combates de Andrade, cuando El Idolo trabajaba en WWE.

All hail the queen! 🤼‍♀️ Professional wrestling star Thea Trinidad (@ZelinaVegaWWE) lends her electrifying personality and voice to the Real Time Commentary Feature as a Color Commentator in #StreetFighter6. pic.twitter.com/AcPDjcqU9k — Street Fighter (@StreetFighter) January 29, 2023

> Zelina Vega, comentarista del Street Fighter 6

“Dijeron que soy como la Michael Cole del juego. Básicamente, cuando comienza el juego, puedes elegir, están los comentaristas en tiempo real, una soy yo. Hay dos personas entre las que puede elegir, y están los otros comentaristas, que son más técnicos. Te dirán este movimiento específico en este momento con esta cantidad de poder. Conocen todas las estadísticas. Yo, soy más de gritar y las reacciones. Pero lo gracioso es que me vieron haciendo comentarios para uno de los combates de Andrade, y eso fue lo que los hizo decir: ‘Queremos eso’. Luego fue como el cosplay de Vega y luego me vieron en los comentarios de los combatede Andrade, y luego dijeron: ‘Está bien, la queremos'”.

Thank you to @ZelinaVegaWWE for stopping by the Street Fighter 6 booth at #SDCC and playing a few matches! pic.twitter.com/BoHSdVvcO7 — Street Fighter (@StreetFighter) July 24, 2022

Continuando con que su apellido luchístico proviene del personaje de Vega de Street Fighter, de quien se disfrazó en Royal Rumble 2019, lo cual le trajo problemas.

“100% lo es [un sueño hecho realidad], y por supuesto, mi yo más joven todavía está gritando internamente, pero de la mejor manera. Quiero decir, Vega, de ahí obtuve el apellido, es de Street Fighter Vega. Yo estaba como: ‘Esto sería algo genial’. Sin embargo, me metí en muchos problemas ese día. Recuerdo que una persona dijo: ‘Te sacarán del DVD, esto es tan malo que podrías meterte en problemas’. Luego, de repente, dijo: ‘En realidad, sí, eso fue genial, lo hiciste bien’. Entonces todos empezaron a hacer eso.

“Aunque no lo sabía. Pensé que podría. No sabía que eso era una cosa, y luego recuerdo que [Xavier] Woods dijo: ‘No, no, no, eso está demasiado cerca’. Yo estaba como: ‘Bueno, ya lo hice. Yo ya estaba afuera. Y me avisan ahora. Estuve caminando con la máscara todo el día y nadie dijo nada. Creo que estaban como,:’Oh, eso es que Zelina está siendo rara’. Así que no lo sé”.

La Muñeca recuerda también ir a la sede de Capcom para grabar sus frases para el juego que saldrá el 2 de junio:

“Cuando estaba en Japón, pude ir a la sede de Capcom, lo cual fue alucinante, y simplemente estar con la gente de allí que, en primer lugar, son las personas más geniales que existen y están a cargo de todo, ya sea los directores o los creadores, las personas que idearon los estilos y todo, gente increíblemente agradable. Entonces veo el juego en su totalidad, que creo que solo tres personas tienen, y yo soy una de esas personas, así que es realmente genial. Una vez que vi todo, pensé: ‘Este juego es una locura’. No es solo lo que la gente piensa que es. Hay mucho más. Todos se sorprenderán de la mejor manera”.

Queen @ZelinaVegaWWE showed up at Capcom Cup IX! 👑 pic.twitter.com/9ou7UocC6k — Street Fighter (@StreetFighter) February 20, 2023

