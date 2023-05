Hubo “Sunday Night War” entre WWE y AEW tres días atrás. Un 28 de mayo de contraprogramación en toda regla, cuando supimos que NXT Battleground iba a emitirse a la misma hora que Double or Nothing, según Shawn Michaels, porque no tenían otro hueco disponible en el calendario.

Y creo que la afrenta fue positiva para WWE. Por primera vez desde que las compañías están en “guerra”, un especial de NXT recibió mejores críticas que un PPV “All Elite”. Claro que, hablamos, sin duda, del menos brillante que han producido Tony Khan y Cía.

Lógicamente, los fanáticos (en su sentido más literal y peyorativo) de McMahonlandia han aprovechado esta inusual coyuntura para vilipendiar Double or Nothing y su supuesto fracaso taquillero, utilizando la siguiente instantánea compartida por Bryan Alvarez en Twitter, justo después de la victoria de Orange Cassidy al inicio de la velada.

► Pat McAfee se gana volver a WWE

Ola a la que quiso subirse también Pat McAfee, ahora sin contrato con WWE pero paladín recalcitrante de la empresa, durante la más reciente edición de su show.

«Cada vez que haces una toma alejada de la ‘hard cam’, puedes ver fácilmente muchas cosas. AEW se dio cuenta este fin de semana en uno de sus eventos. Como tres cuartas partes de la arena completamente vacías. No quieren que esa foto se airee».

La grada que aparece en esa imagen compartida por Bryan Alvarez estaba situada detrás de la “hard cam”, habitualmente vacía o semivacía por reservarse allí para personas cercanas a la empresa y equipo de producción, así como medida preventiva por razones de estética, prefiriendo que si una sección no agota boletos, sea la que no aparece en pantalla.

He aquí una imagen de la misma zona en NXT Battleground.

La asistencia a Double or Nothing 2023, que WrestleTix estima en unas 10 mil personas, cayó si la comparamos con la de Double or Nothing 2022, que vendió alrededor de 14 mil boletos . Pero en cualquier caso, queda lejos de considerarse un fracaso de taquilla. Para muestra, una fotografía más amplia de la T-Mobile Arena el pasado domingo, cortesía de nuestro colega Brandon Thurston.