Shawn Michaels niega que WWE contraprograme

¿Es usted de los lectores que cree en las casualidades luchísticas? Dave Meltzer no, tras conocerse que NXT Battleground tendrá lugar el mismo día que AEW Double or Nothing: 28 de mayo. Esto expuso el periodista dentro del último Wrestling Observer Newsletter.

«La clave es que el show probablemente compita directamente con el show de Double or Nothing en Las Vegas. Uno podría decir que fue coincidencia, pero si sigues la historia esta te indica que no es el caso, que WWE hizo una conferencia de prensa con Shawn Michaels el 30/3 al mismo tiempo que la conferencia de prensa de Tony Khan. «NXT podría hacer un show al mediodía o por la tarde, pero cuando enviaron el comunicado de prensa, por primera vez que yo recuerde, no indicaron un tiempo de inicio para el evento, lo que suena a juegos mentales. Al preguntar a WWE, dijeron que no están seguros de que se haya cerrado un horario de inicio».

► Las vacaciones para WWE y AEW

Y mientras Meltzer no cree en las casualidades, Shawn Michaels sí. O este fue su discurso al responder a la pregunta, vía Ariel Helwani, de si la fecha de NXT Battleground supone un movimiento de contraprogramación. Evidentemente, HBK negó la mayor, resaltando la idoneidad de hacer un show en el “Memorial Weekend”.

«No, no. Mira, desde el punto de vista del periodo vacacional, esa es la cosa. En el pasado nos ha ido bien en el periodo vacacional. Así que por lo tengo entendido, ese es el motivo. No es distinto a, tú sabes, cuando hacíamos cosas en Navidad y el Día de Acción de Gracias. El periodo vacacional siempre son grandes días […] Simplemente ese era el día que estaba disponible».