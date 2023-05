Las secuelas del reciente Under Siege han dispuesto un nuevo panorama en la escena titular individual varonil de IMPACT! Wrestling, con Motor City Machine Guns como protagonistas.

Durante dicho evento, Chris Sabin no pudo conquistar el Campeonato de la División X de manos de Trey Miguel, pues el Rascalz usó su spray contra la cara del veterano, aprovechando la ausencia de un réferi, para seguidamente endosarle la cuenta de tres. Pero precisamente por valerse de trampeos, Miguel deberá defender otra vez su oro ante Sabin, en Against All Odds, próximo especial de Impact.

Mientras, Alex Shelley sí salió victorioso de Under Siege. La otra mitad de Motor City Machine Guns lo hizo en un combate “Six-Way” sobre Yuya Uemura, Frankie Kazarian, Moose, Eddie Edwards y Jonathan Gresham, ganándose así ser el nuevo retador por el Campeonato Mundial Impact que porta Steve Maclin. Y sin mayor dilación, Shelley cobrará su tentativa en Against All Odds.

Además, allí veremos otros tres interesantes encuentros. El primero, llamado “8-4-1”, tendrá de inicio a Bully Ray, Heath, Nick Aldis y Jonathan Gresham contra PCO, Moose, Rich Swann y Mike Bailey. Los vencedores deberán enfrentarse entonces entre sí en modalidad “Fatal 4-Way” y el ganador final recibirá una oportunidad titular. He ahí por qué tal denominación.

Como segundo, la defensa que The ABC (Ace Austin y Chris Bey) disputarán contra The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch), con Brian Myers en la esquina de los aspirantes y lacayos de Bully Ray. Austin y Bey verán amenazada por quinta vez su ostentación del Campeonato Mundial de Parejas Impact, que alcanza ya casi los 100 días.

El tercero, y personalmente creo el de mayor interés puramente “in-ring”, un combate de collar de perro con Masha Slamovich y Killer Kelly. Estas vienen batallando desde que cada una se posicionara en un bando de la particular guerra que Bully Ray mantuvo con Tommy Dreamer, con mano a mano previo en el episodio de Impact del pasado 11 de mayo, donde la moscovita se impuso.

► Un Slammiversary en junio

Muy atractivo cartel el que presenta ya Against All Odds 2023, a celebrarse el 9 de junio desde el Ohio Expo Center and State Fairgrounds de Columbus (Ohio, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT : Steve Maclin (c) vs. Alex Shelley

: Steve Maclin (c) vs. Alex Shelley CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X : Trey Miguel (c) vs. Chris Sabin

: Trey Miguel (c) vs. Chris Sabin CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT : The ABC (Ace Austin y Chris Bey) (c) vs. The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch)

: The ABC (Ace Austin y Chris Bey) (c) vs. The Good Hands (John Skyler y Jason Hotch) COMBATE 8-4-1 POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR : Bully Ray, Heath, Nick Aldis y Jonathan Gresham vs. PCO, Moose, Rich Swann y Mike Bailey

: Bully Ray, Heath, Nick Aldis y Jonathan Gresham vs. PCO, Moose, Rich Swann y Mike Bailey COMBATE DE COLLAR DE PERRO: Masha Slamovich vs. Killer Kelly