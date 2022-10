La ex ECW Francine duda de que CM Punk vuelva a WWE

Es casi una locura que estemos hablando de si CM Punk podría volver a WWE cuando hasta no hace tanto tiempo estaba retirado de la lucha libre profesional desde años atrás y cuando también le ha ido de maravilla en AEW. Pero esa es la situación en la que nos encontramos, aunque cabe aclarar que son tan solo rumores, especulaciones y deseos de muchos fans. También opiniones, como la que traemos ahora de la ex ECW Francine. Ella duda de que el «Best in the World» tome el camino de vuelta a su antigua compañía (vía Eyes Up Here). No tanto porque la misma no lo quisiera de vuelta sino porque él no querría hacerlo.

► Francine habla de CM Punk

“¿Realmente pensamos que Punk quiere otra carrera (con WWE)? ¿Ha estado ahí diciendo: ‘Sabes, quiero otra carrera en la WWE?’. Se fue de malas maneras. Por lo que recuerdo, no tuvo la mejor salida. Recibe una oferta años después de AEW, estas cosas pasan. Desafortunadamente, está fuera de nuevo. ¿Sabemos que quiere acontinuación en este negocio?

«Debido a que es WWE, ¿obtiene esa reacción masiva porque regresa a esa compañía que se deshizo de él hace años? O se inclina con gracia y dice: ‘Bueno, lo intenté otra vez, no funcionó como quería. Tengo algo de dinero, me quedaré en casa y me relajaré. Haré otras cosas’. Quizás no sea MMA o lucha libre independiente, pero quizás haya otras cosas que pueda hacer con su vida.

¿Estáis de acuerdo con Francine sobre CM Punk y WWE? ¿Os gustaría o no que el luchador volviera?