AEW busca la salida de CM Punk pero no quieren que vuelva a WWE, a lo cual Triple H estaría abierto, aunque una persona cercana a él es contraria a que eso suceda, mientras el nativo de Chicago estará ganando más de $3 millones al año en su actual compañía. Estos son los últimos informes que hemos publicado en Súper Luchas sobre el «Best in the World».

Ahora continuamos hablando de él pero no con información sino con opinión. Para ser más concretos, la de Jim Korderas, ex réferi de la organización McMahon. Sigue de cerca lo que sucede en la misma desde fuera y en un reciente video en su Reffin Rant comparte su punto de vista acerca de que WWE no debería recontratar a Punk.

«WWE, en este momento, bajo la dirección de Triple H, también conocido como Paul Levesque, lo está haciendo bien. Están tocando las notas correctas en este momento. Están elevando su producto. Están en una ola. ¿Necesitas a alguien que tenga la reputación de Punk detrás del escenario para alterar lo que parece ser un buen ambiente de vestuario en este momento? Sería controvertido. Llamaría un poco la atención, pero al mismo tiempo, ¿quieres arriesgarte a revolver demasiado la olla?».

Si WWE firmara nuevamente a CM Punk sería uno de los mayores momentos de la lucha libre en los últimos años. Lejos de polémicas, sería una impresionante noticia para ambas partes. Pero, ¿qué sucedería tres, seis, nueve meses después? Puede que todo fuera bien o puede que se creara mal ambiente. Y no es que Punk lo provocara.

«¡En los rumores de hoy #ReffinRant ! Dicen ‘nunca digas nunca’ en el negocio de la lucha libre, pero cierto rumor que circula me hace cuestionar eso y seguir. #EstenASalvo».

In today's #ReffinRant rumours! They say "never say never" in the wrestling business but a certain rumour making the rounds is making me question that & go 🤔 😉 #StaySafe pic.twitter.com/D53IMq6XZh

— Jimmy Korderas (@jimmykorderas) October 24, 2022