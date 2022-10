Juice Robinson no firmará con WWE: «No me importa»

Juice Robinson, uno de los luchadores más talentosos a día de hoy dentro de la industria de la lucha libre profesional, sorprendió el pasado 28 de septiembre cuando anunció que había expirado su contrato con New Japan Pro Wrestling y ahora era agente libre.

Sí, luego de haber ganado allí el World Tag League de 2019, el Campeonato Mundial de Parejas IWGP junto con David Finlay, y el título más importante, el Campeonato Mundial de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, el cual conquistó en tres oportunidades.

► Juice Robinson le cierra las puertas a WWE

Esa misma noche que anunció su separación de NJPW, perdió ante Jon Moxley en AEW Dynamite en un gran combate. Y, desde entonces, solamente ha tenido dos luchas en Impact Wrestling y otra en NJPW Strong, la filial en Estados Unidos de NJPW, pero como luchador independiente contratado por fecha.

Robinson, de 33 años de edad, y esposo de Toni Storm, hoy figura en AEW, se encuentra descansando y pensando en dónde continuará su carrera en la lucha libre profesional. Pero, lo que sí tiene totalmente claro, es que no regresará a WWE. Así sea ahora Triple H quien mande a nivel creativo. Esto le dijo el luchador a Inside the Ropes recientemente:

«Ya saben lo que dicen en la lucha libre: ‘Nunca digas nunca’, jajaja. Pero, ya saben, mi vida parece ir en una dirección diferente ahora, así que yo diría que… Yo creo que ni siquiera soy el tipo de persona y de luchador que ellos están buscando para tener allí en su empresa.

«Ya estuve allí, no funcionó, realmente. Bueno, no hay problema. Creo que son cool. Yo realmente no sé qué es lo que ellos puedan pensar acerca de mí. Pero, realmente, no me importa. Y estoy seguro de que a ellos no les importa lo que pienso de ellos, así que todo está bien».

Recordemos que Robinson llegó a WWE en 2011 y estuvo un año en Florida Championship Wrestling, para luego ser de los que pasó a NXT y durar allí 3 años luchando como CJ Parker. Aunque dio buenos combates, nunca estuvo cerca de la escena titular y decidió solicitar su liberación contractual, la cual le fue dada.