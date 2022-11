La evidencia de que Triple H apuesta fuertemente por Bray Wyatt

Durante la teleconferencia ayer con los medios para presentar los resultados financieros del tercer cuarto de WWE (Q3), Stephanie McMahon puso de relieve los buenos ratings de Raw y SmackDown, apuntando a una estrategia con Bray Wyatt de protagonista.

Este aparataje promocional, que ya fue resaltado por Triple H semanas atrás, no vio su resolución en dicho capítulo de SmackDown, sino en Extreme Rules, escenario del retorno de Wyatt; uno de los más vistos en la historia reciente de WWE.

Y bajo la misma teleconferencia, Triple H amplió la valoración sobre ese proyecto del «Conejo Blanco», mencionando expresamente a Bray Wyatt, en una prueba definitiva de que la «HHH Era» de WWE cuenta con el «Eater of Worlds» como su gran figura técnica actual.

After weeks of mysterious vignettes, Bray Wyatt returns in jaw-dropping fashion at the end of WWE #ExtremeRules. pic.twitter.com/wsRKqCNFdp