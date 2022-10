Se especula la posible identidad de Uncle Howdy

Bray Wyatt hizo su triunfal regreso en Extreme Rules tras ser despedido el año pasado, poniendo fin a varias semanas de misterio alrededor del «conejo blanco». Fue asignado a la marca SmackDown, y en el último programa dio otra promo intrigante, en donde apareció una figura de alguien que se reveló como «Uncle Howdy», quien parece conocer mucho sobre el pasado Wyatt.

Después de lo ocurrido en el reciente Friday Night SmackDown, muchos empezaron a preguntarse quién es realmente el «Uncle Howdy», y los fanáticos empezaron a elaborar sus teorías a través de las redes sociales.

Precisamente, aunque alguno sugirió que podía tratarse de Hulk Hogan (por el bigote), ya en un tono más serio, los fanáticos más observadores se percataron de que Uncle Howdy llevaba un pendiente en forma de cruz en la oreja izquierda, y que este es el mismo tipo de arete que Bo Dallas usó en la programación de WWE antes de su salida de la compañía. Dallas es el hermano de Bray Wyatt en la vida real, por lo que es una teoría que puede cobrar mucho sentido, y cuyo nombre se ha estado asociando a un posible regreso.

Who’s playing the Uncle Howdy character? Bray as an alter ego or possibly Bo Dallas? 🤔

