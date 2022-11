Bray Wyatt aparecerá en Crown Jewel 2022

Volvió a WWE en Extreme Rules 2022, y casi un mes después, Bray Wyatt sigue luciendo como un personaje no competitivo. Pero pese a ello, el público de momento parece concederle crédito, y demuestra resultar un gancho para la audiencia televisiva de los programas de la empresa.

Actualmente, Wyatt es la gran baza de WWE (quién lo diría), y por ello, el «Eater of Worlds» no se perderá Crown Jewel. Ayer, durante Raw, McMahonlandia lo anunció para la próxima gran cita saudí, estado que recordemos, albergó uno de los sucesos más infames de la carrera de Wyatt, cuando perdió (bajo su faceta de The Fiend) ante Goldberg en el estelar de Super ShowDown 2020, cediendo de paso el Campeonato Universal. Según EC3, «el día que la lucha libre murió».

► Bray Wyatt vuelve al lugar del crimen

Sin otro anuncio para Crown Jewel, he aquí el cartel provisional del «premium live event», que tendrá lugar este sábado 5 de noviembre desde el Mrsool Park de Riad.