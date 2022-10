Vincent y Dutch ya no serían parte de la facción de Bray Wyatt

Recientemente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que dos ex luchadores de ROH, Vincent y Dutch, del grupo conocido como The Righteous, estuvieron tras bambalinas en Raw, según informaba Mike Johnson de Pro Wrestling Insider.

Esto, sin duda alguna, originó muchas especulaciones y los fanáticos en redes sociales se atrevieron a rumorar con que ambos podrían haber estado allí porque iban a ser parte de Wyatt 6, la nueva facción con tintes ocultistas y de secta que Bray Wyatt tendría junto con él y que revelaría en los próximos SmackDown.

Hace muy poco, Dave Meltzer confirmó en el Wrestling Observer Newsletter que eran ciertas las sospechas de los fans, pues «WWE estaba barajando los nombres de Vincent y Dutch para interpretar a personajes de Wyatt».

Sin embargo, esta especulación ahora queda en el limbo de nueva cuenta, porque la empresa independiente Beyond Wrestling anunció que Vincent y Dutch lucharán para ellos el próximo 27 de noviembre de 2022, y está claro que para esa fecha, los fans esperaban ya saber quiénes estarán interpretando a las marionetas de Wyatt en la vida real.

BREAKING: @TheHorrorKingVM & @DEATHxWALKS will compete at #Motherlode on Sunday 11/27 at @ArtsattheArmory in Somerville, MA!

Tickets go on sale this Friday 10/28 at noon at @ShopIWTV.

Plus:

– @willowwrestles vs. @mashaslamovich

– @Jordan_Blade92 @eeloneal vs. @WavesandCurlstt pic.twitter.com/rUj4YDT9v1

— Beyond Wrestling (@beyondwrestling) October 27, 2022