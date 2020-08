La Era COVID-19 podría propiciar el regreso de CM Punk a WWE

De alguna manera, que CM Punk apareciese aquel 12 de noviembre de 2019 en WWE Backstage confirmando su contratación como analista del programa, avanzaba que 2020 iba a ser un año muy loco. ¿Supondría la primera piedra de una vuelta del otrora "Best in the World a la que fuera su casa?

Sin embargo, desde el minuto uno supimos que si bien Punk trabajaba en un show sobre WWE, su contrato sólo era con FOX. Además, varios comentarios dirigidos hacia The Miz en referencia al acuerdo con Arabia Saudita, parece que no sentaron muy bien por las oficinas de Stamford, lo que de nuevo, alejó a ambas partes de una potencial reconciliación.

► La distopía que puede cambiarlo todo

A finales de marzo, apenas dos semanas después de que estallase la pandemia, Dave Meltzer reportó que Vince McMahon no sentía necesidad de volver a tener a Punk en sus filas, considerando que ya se bastaba y sobraba con nombres del pasado como The Undertaker, Goldberg o Edge.

Pero hoy, 5 de agosto, con WWE Backstage cancelado y unos rátings paupérrimos de Raw y SmackDown, Meltzer no descarta que Mr. McMahon ponga los negocios por delante y se trague parte de su orgullo. Estas fueron las palabras del periodista en su reciente entrevista con Wrestling Inc.

«No hay nada irreparable cuando hablamos de lucha libre ni en lo que respecta a Vince McMahon, especialmente ahora. Cuanto más se hunden las cosas, más posibilidades hay. Pero luego también depende de Punk. ¿Quiere luchar? Sé que Vince, en los últimos meses, ha sido bastante claro en cuanto a no querer un regreso de Punk. «Pero él siempre cambia de parecer en lo referido a los negocios, y cuando los negocios no van tan bien, uno busca respuestas. No hay respuestas fáciles, así que vas a las más difíciles, y eso es como un disparo a ciegas. ¿Cuántas veces podrán recurrir a Bill Goldberg? ¿Sabéis a lo que me refiero?»

Punk nunca ha cerrado la puerta a volver a aplicar algún que otro GTS. Ni siquiera a hacerlo dentro de un ring de la empresa con la que mantuvo un litigio en los tribunales que dejó su cuenta corriente bastante mermada. También el pasado marzo, Punk respondía así a la pregunta de qué haría falta para que el sueño húmedo de muchos se hiciera realidad.

«¿Si regresaré a la lucha libre? La respuesta cambia. Es una respuesta muy fluida. En realidad, si el negocio fuera el correcto, y si tuviera a alguien que me motivara del otro lado del ring, creo, creo que podría hacerlo [...]»

