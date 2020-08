SL Retro: Steve Morgan, luchador nómada perdido en el pasado

SÚPER LUCHAS Retro recuerda a 45 años de su defunción uno de los primeros Campeones Nacionales de Peso Completo, nos referimos a Leopoldo Pérez Peña de Garay, mejor conocido en México como Steve Morgan, y como Polo Cordova en el resto del mundo.

Cuando decimos el resto del mundo, en realidad nos referimos a todo el globo terráqueo, pues el gladiador se dedicó a viajar por todos los países donde hubiera un ring dispuesto para la lucha libre. Aunque en algunas ocasiones era anunciado como argentino, el coloso mexicano dejó muy en alto el nombre de su país alrededor del mundo.

Reproducimos con permiso de nuestro Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, y del autor del texto, Teddy Baños, esta semblanza publicada en la edición impresa #453 de SÚPER LUCHAS:

►STEVE MORGAN, EL GIGANTESCO TROTAMUNDOS.

Uno de los más representativos embajadores de la lucha libre mexicana en una porción considerable del globo terráqueo fue este gran atleta conocido como Steve Morgan. Nacido el 19 de enero de 1915 en la ciudad de San Luis Potosí, estando en su plenitud, medía 1.86 metros y pesaba más de 100 kilos. Su nombre real fue el de Leopoldo Pérez Peña de Garay.

►Luis Monterrey

A finales de la década de los treinta, siendo Morgan un estudiante de leyes y después de haber practicado el boxeo de manera amateur, se aficionó a la lucha libre en el Casino de Policía de la Ciudad de México, comenzando su aprendizaje con el profesor Gonzalo Avendaño. Alrededor de año y medio después hizo su debut profesional, y ya en 1939 se presentó en la antigua Arena México ante Jesús “Apolo” Anaya. Su primer nombre de batalla fue el de “Luis Monterrey”; duró poco tiempo llamándose así, y ya en 1940 aparecía en las carteleras como Steve Morgan, posiblemente inspirado por el famoso boxeador, Campeón Mundial de Peso Completo y posteriormente luchador, Max Baer, quien en 1933, y al lado de otro también Campeón Mundial de Peso Completo de box, y también posteriormente luchador, Primo Carnera, filmaron El boxeador y la dama (The Prizefighter and the Lady), película norteamericana en la que también participó la estrella Myrna Loy. En dicha cinta, Max Baer hizo el papel de un boxeador llamado precisamente así: “Steve Morgan”.

Anduvo en sus inicios Morgan peregrinando por varias arenas, tales como la Libertad, donde el jueves 11 de julio de 1940 estelarizó la función enfrentando en un tremendo mano a mano al rudísimo Ray Durán. Luego, en el mismo local, semana y media después, es decir el domingo 21, en la lucha semifinal, cayó derrotado ante el feroz encapuchado Sombra Verde. Como dato curioso, en esa misma función, un enmascarado llamado Blue Demon derrotó al Puma Balderrama. Obviamente se trataba de un Blue Demon muy diferente al inolvidable “manotas”, pues éste, por aquellos tiempos, estaba todavía a ocho años de adoptar el famoso personaje.

►Peso completo Natural

A Morgan, debido a su considerable tonelaje, le tocaba combatir con verdaderos mastodontes de su época. En 1941 tuvo siete encuentros en la antigua Arena México, dos de ellos fueron ante Joaquín Murrieta, con quien perdió uno y ganó en el otro; cayó ante Bobby Segura y ante Emir Badui, derrotó al Enmascarado Rojo, al Hombre Montaña y al muy lejos de ser tan popular todavía Tonina Jackson. También anduvo Morgan batallando en ese 1941 por varias plazas de provincia, y entre algunos de sus combates se pueden contar los que tuvo, por ejemplo, con el canadiense Dick Bishop, quien lo venció la noche del lunes 14 de abril de 1941, en la plaza de toros “La Isleta” del puerto de Tampico. También fue derrotado por Mike Durán en el Coliseo Olímpico de la ciudad de Guadalajara. En la Cancha Deportiva de la ciudad de Torreón, ganó en la noche de su presentación, en la lucha semifinal, al Remington. Dos semanas después, el sábado 3 de julio, estelarizó aquella función enfrentando al enorme Firpo Segura, quien le venció.

En la plaza de toros “El Coliseo”, de la ciudad de Monterrey, tuvo siete luchas, de las cuales perdió dos ante el enmascarado Maravilla Roja; también luchó dos veces ante la Tonina Jackson y en ambas derrotó a la futura estrella de Televicentro. Ganó también un combate al tremendo Ramirón Garza poco antes de la infausta tragedia de este último; y otro combate lo ganó en dos caídas por la vía de la descalificación al marrullero potosino Chale Martínez. En ese mismo coso, el jueves 17 de julio, en la lucha estelar en “Team Match”, llevó de compañero al Ramirón Garza, ganando al dueto de Maravilla Roja y Chale Martínez.

►Luchador nómada

En 1942 sólo apareció un par de ocasiones en el panorama nacional, pues es ahí en esas fechas, donde se inició su carrera de trotamundos.

Una de esas programaciones, fue en el parque deportivo Venustiano Carranza, el miércoles 8 de julio de ese 42, y en el que participó en una batalla campal de puros mastodontes al lado del Yaqui Rocha, el Chief Red Eagle, el Charro Iturbe, el “cabeza de piedra” Stephan Berne y Manny Casasola. La otra fue el miércoles 25 de noviembre, en la cancha de la escuela Benito Juárez, del puerto de Manzanillo, en donde empató con el Hombre Montaña. Después de aquella contienda, ambos se embarcaron vía marítima hacia la Argentina, siendo así como Morgan se empezó a dar a conocer en gran parte de Sudamérica, reapareciendo en México y pisando por primera vez la entonces flamante Arena Coliseo el viernes 30 de julio de 1943, con un empate ante Miguel King.

►Campeón Nacional de Peso Completo

En mayo de 1944 se organizó un torneo para sacar Campeón Nacional de Peso Completo, siendo Morgan tomado en cuenta para tal eliminatoria. Participaron el Gorila Macías, Ray Durán, Black Guzmán, Puma Balderrama, Doc Macías, el fenomenal Charro Aguayo, Hombre Montaña, Tony Infante, Yaqui Galicia, el Che Fernández, El Chimpancé (aunque éste era norteamericano, se le permitió participar) y el enorme Firpo Segura. No corrió con suerte Steve y pronto fue eliminado de la justa en la que se coronó Firpo Segura, derrotando a Doc Macías, el viernes 24 de junio en la Coliseo.

Siguió Steve con el ritmo de la Empresa, aunque lo alternaba con sus viajes al extranjero, donde continuamente era solicitado. Estuvo insistiendo en obtener el título nacional máximo hasta que lo consiguió la tarde del domingo 8 de septiembre de 1946, en que le arrebató el cetro a Firpo.

► Conquistador de territorios

Algo insólito para aquellas fechas fue que en octubre de 1947 se publicaba que pronto iría a luchar a la remota Australia, a donde, en efecto fue, y no sólo ahí, sino a lugares tan exóticos para esa época como el norte de África y las islas de Hawái. Después de todas esas giras, no fue ninguna coincidencia o suerte el que se haya presentado en las mejores arenas de Europa. En cuanto al continente americano, lo visitó casi por completo. En alguna ocasión se le hizo un recuento, y de Sudamérica le faltó presentarse solamente en el Ecuador y le faltaron también los países de Centroamérica y El Caribe, aunque no todos, pues hay constancia de que anduvo también luchando en La Habana. Obviamente, su calidad no pudo pasar desapercibida en Norteamérica, pues también se presentó en Canadá y en la Unión Americana, aunque en algunas de sus ciudades lo hizo bajo el nombre de “Polo Córdova”.

Desapareció un poco del panorama nacional a inicios de la década de los cincuenta, hasta que apareció enfundado en el misterioso personaje de Satanás. Luego de algunas presentaciones en la capital, volvió a sus giras internacionales.

A principios de los sesenta siguió luchando, pero ya no para la Empresa, sino en las entonces llamadas arenas chicas que empezaba a controlar la entonces incipiente Unión de Luchadores, de la que él fue de los pioneros y con la que –debido a sus conocimientos en materia de leyes—coadyuvó hasta que dicha Unión se erigió en el poderoso Sindicato Nacional de Luchadores que tanta fuerza e injerencia tuvo en la lucha libre de nuestro País durante los setenta y los ochenta.

Después de tanto bregar, le sobrevino una enfermedad que fue minando su otrora imponente presencia física hasta reducirle a 50 kilos aquel físico que en su plenitud rebasaba el doble de ese peso. Al encontrarse aparte de enfermo, también bastante mermado en lo económico, varios de sus compañeros hicieron una función en su beneficio en la Arena Afición, de Pachuca, el jueves 3 de julio de 1975, cediéndole la totalidad de la entrada, que, según se dijo, fue de doce mil pesos. Sin embargo, no fue suficiente la ayuda o ésta llegó demasiado tarde, pues apenas transcurrido un escaso mes de aquel beneficio, finalmente Steve Morgan exhaló su último suspiro el martes 5 de agosto de ese 1975.