No es casualidad que en los casi tres meses que separan Worlds End de Revolution, AEW conjunte su mejor racha televisiva cada temporada, al compensar ese lapso con episodios semanales de Dynamite y Collision que lucen como pequeños eventos de PPV, sólo que vía TBS y TNT.

Y bajo esta ya tradicional dinámica positiva llega Revolution 2026, por segundo año consecutivo desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles, ciudad cinematográfica donde las haya. Aunque parece que ahora, los secundarios no eclipsarán a los protagonistas.

► Main Character Syndrome

En declaraciones el pasado verano a Vice, MJF compartió su parecer acerca de que «Hangman» Adam Page y no él fuese considerado el «personaje principal» de AEW.

«No me siento menospreciado, porque el nuevo término que se utiliza es que soy el ‘antagonista principal’. Lo cual, aunque difiera, es lo que los fans piensan de mí, es lo que hay. Al fin y al cabo, no están bien informados, no están bien educados. Pero sí concuerdo con el simple hecho de que desde el primer día, desde 2019, los dos principales tipos de la casa hemos sido el cowboy y yo. «Ellos se niegan a decir que soy el mejor, aunque no haya nadie que hable mejor que yo. Nadie suscita más emociones; nadie crea más intriga. Nadie produce ratings más altos. Nadie es mejor que yo en el ring. Nadie tiene una música de entrada mejor que la mía. La lista sigue y sigue. Pero sí, creo que debido a que me odian tanto, esta es sinceramente la única manera en que pueden darme crédito. Así que, ¿queréis que sea el principal antagonista? ¿Queréis que sea el malo? Claro, no hay problema».

Durante Revolution 2025, los «actores de carácter» eclipsaron a los protagonistas. Cuando todo apuntaba a un PPV perfecto, con, entre otros puntos, tres luchas consecutivas memorables (Toni Storm vs. Mariah May, Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita y Will Ospreay vs. Kyle Fletcher), su estelar, aquel vilipendiado Jon Moxley vs. Cope vs. Christian Cage por el Campeonato Mundial AEW, ciertamente desentonó sobremanera y rompió las buenas vibraciones del show en su cierre. Un error que parece los Élite no repetirán el domingo.

Tenemos de nuevo a un monarca rudo, pero lejos de ofrecer combates mediocres, como sí sucedió (demasiadas veces) en aquel reinado de Moxley. Sobre el ring, Friedman tal vez no sea el mejor de todos los luchadores de AEW (cualquiera lo tendría complicado compartiendo empresa con Omega u Ospreay), pero sin duda está al nivel de los mejores. Y si bien las actuaciones que conjunta pueden contener ardides, pues al fin y al cabo hablamos del mayor rudo de los últimos años, estas se integran bien en la acción y distan de marcar sus combates. Ases en la manga que veremos dónde encaja, porque «The Devil Himself» afronta el reto mayúsculo de sobrevivir a un «Texas Death Match» ante Page.

AEW se marca un «bookeo» de los de las grandes ocasiones en Revolution 2026 para su «main event». Atractivo por la presumible dosis de violencia que contendrá dado el tipo de encuentro, y por la intrigante estipulación: de perder Page, nunca podrá volver a aspirar al máximo cetro de la empresa. Y se antoja más probable que esto ocurra, ante el hecho de que MJF apenas lleva dos meses como campeón y una derrota del vaquero daría juego a su personaje, obviando que nada es permanente en las historias luchísticas.

Sin embargo, AEW parece decirnos cada vez con mayor frecuencia que aquellos reinados longevos característicos de los primeros años de su producto quedaron atrás. Poseer un elenco tan poblado de potenciales campeones mundiales (no descarten que Ospreay haga su regreso el domingo), permite convertir tu escena estelar en una suerte de juego de la silla y dotar de imprevisibilidad a las defensas más notorias. El problema es que al mismo tiempo, sugiere una falta de firmeza creativa inexistente en aquellos inicios de la compañía. Y esto me conduce al siguiente punto.

Worlds End 2025 nos dejó varias decisiones creativas, cuanto menos, controversiales. Principalmente, adscritas al Continental Classic: esa victoria de Moxley y las derrotas de Fletcher y Takeshita, con Kazuchika Okada y Don Callis como señalados. Aunque de inicio se las tildó de chocantes, su valor estuvo en lo poco previsible que resultaron. AEW consiguió que acabáramos comprándolas, emplazándonos al largo plazo. Y casi tres meses después, lo cierto es que su repercusión sigue sin hacerse palpable.

Los Death Riders y la Don Callis Family lucen igual que en diciembre. Moxley es el mismo de siempre, con la única diferencia de que otra vez porta un título, sin visos de discordia interna en la facción. Takeshita y Okada aún no han resuelto sus diferencias, mientras Fletcher, a falta de oportunidades por el Campeonato Mundial AEW, vuelve a ser Campeón TNT… y Campeón Mundial de Tríos AEW junto a Okada y Mark Davis. Porque de hecho, Fletcher y Okada están muy unidos, e incluso «The Protostar» se valió de trampeos este pasado miércoles en Dynamite para retener su presea (algo que no encaja con su tradicional proceder). Y aunque Takeshita mostró cierto disgusto por ello y su comportamiento lleva a pensar en su salida de la «familia», parece que toda quietud intenta compensarse mediante campeonatos, de ahí que «The Alpha» busque en Revolution destronar a Moxley. Tal vez se trate de una apreciación muy particular, pero lo dispuesto en Worlds End 2025 ha tenido una continuidad, al menos de momento, poco satisfactoria.

Mis críticas se hacen necesarias a fin de no convertir este previo en una suerte de publirreportaje sobre Revolution 2026. Porque por lo demás, ¿cómo mostrar escepticismo ante ese comentado Moxley vs. Takeshita, esta vez sin límite de tiempo? ¿O ante la Don Callis Family defendiendo el oro de tercias contra el combo Místico+JetSpeed? ¿O hacia el primer Andrade vs. Bandido? ¿O hacia un nuevo FTR vs. The Young Bucks? ¿O por una revancha a la mejor de tres caídas entre Thekla y Kris Statlander?

Pronto se cumplirán 25 años de WCW Greed, con el que la extinta empresa otrora propiedad de Ted Turner logró legar una digna despedida en forma de PPV apenas una semana antes de que WWE (entonces WWF) anunciara su compra durante aquel último Nitro. Evento que si resulta todavía revisable a día de hoy es simple y llanamente por varios de sus combates, no por sus rivalidades de fondo ni por sus segmentos/momentos/promos; todo lo contrario que WCW Halloween Havoc 99. Y AEW Revolution 2026 apunta a ser un PPV muy revisable un cuarto de siglo después. Cuando todo pase, siempre quedarán las luchas.

En la Antigua Roma, y antes de que adquirieran una connotación negativa tras el asesinato de Julio César —amén de la dramática contribución shakesperiana—, los Idus de Marzo suponían el culmen de las celebraciones de año nuevo, coincidiendo con el día 15, cuando se daba la primera luna llena de dicho mes. Originalmente sinónimos de buena suerte, de buenos auspicios, su etimología (un préstamo etrusco, eideus) hace referencia a una noche clara y brillante por la luz de la luna. Misma sensación que tenemos los seguidores del pancracio cada vez que AEW presenta PPV.

► Cartel

[ZERO HOUR]

Cómo ver AEW Revolution 2026 | Superluchas

Los Angeles! Don’t miss AEW presents Revolution this SUNDAY!



Limited tickets remain – https://t.co/k0iNkScWb2 pic.twitter.com/3wTLkVJ2Oh — Crypto.com Arena (@cryptocomarena) March 13, 2026