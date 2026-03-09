Cómo ver AEW Revolution 2026

Como primer PPV del año para AEW, esta empresa celebra el próximo domingo 15 de marzo la séptima edición de Revolution, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).
A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Revolution 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.
► Horarios por país
Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM
Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM
[ZERO HOUR]
Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM
Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM
► Luchas anunciadas
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Thekla (c) vs. Kris Statlander
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
- CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico
- Bandido vs. Andrade
- Swerve Strickland vs. Brody King
- LUCHA SIN NADIE EN RINGSIDE: Toni Storm vs. Marina Shafir
[ZERO HOUR]
- CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar
► Medios de seguimiento
- Show principal: TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)
- Zero Hour: TrillerTV, YouTube