Cómo ver AEW Revolution 2026

Como primer PPV del año para AEW, esta empresa celebra el próximo domingo 15 de marzo la séptima edición de Revolution, desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EEUU).

A continuación, todo lo que deben saber sobre AEW Revolution 2026 resumido en tres puntos clave: horarios por país, luchas anunciadas y medios de seguimiento. Sin olvidar que SUPERLUCHAS les ofrecerá en directo la mejor cobertura del show.

© All Elite Wrestling

 

 

► Horarios por país

Ciudad de México (México) – 6:00 PM
Madrid (España) – 1:00 AM
Santiago (Chile) – 9:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM
Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM
Belmopán (Belice) – 6:00 PM
Caracas (Venezuela) – 8:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM
La Habana (Cuba) – 8:00 PM
La Paz (Bolivia) – 8:00 PM
Lima (Perú) – 7:00 PM
Managua (Nicaragua) – 6:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM
Quito (Ecuador) – 7:00 PM
San José (Costa Rica) – 6:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 8:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

 

[ZERO HOUR]

Ciudad de México (México) – 5:00 PM
Madrid (España) – 12:00 AM
Santiago (Chile) – 8:00 PM
Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM
Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM
Belmopán (Belice) – 5:00 PM
Caracas (Venezuela) – 7:00 PM
Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM
Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM
La Habana (Cuba) – 7:00 PM
La Paz (Bolivia) – 7:00 PM
Lima (Perú) – 6:00 PM
Managua (Nicaragua) – 5:00 PM
Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM
Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM
Quito (Ecuador) – 6:00 PM
San José (Costa Rica) – 5:00 PM
San Juan (Puerto Rico) – 7:00 PM
San Salvador (El Salvador) – 5:00 PM
Santo Domingo (República Dominicana) – 7:00 PM
Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

 

 

► Luchas anunciadas

 

[ZERO HOUR]

  • CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK  BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar

 

© All Elite Wrestling

 

 

► Medios de seguimiento

  • Show principal: TrillerTV, PPV.COM, YouTube, HBO Max (USA), Prime Video (USA, Canadá y UK), Fox Sports Premium (México), DIRECTV (USA y Puerto Rico), Sling TV (USA y Puerto Rico), DISH Network (USA y Puerto Rico)
  • Zero Hour: TrillerTV, YouTube
Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

