Resultados Lucha Libre Rebelión: Aura 2026

Casi año y medio después de la primera, Lucha Libre Rebelión inició 2026 presentando segunda edición de su evento Aura, este pasado 21 de febrero desde el Dinamis Sport de Barcelona (Cataluña, España), nuevo escenario para la promotora, que parece haber hecho suyo de cara a los siguientes shows.

Como estelar, Joey Torres puso sobre la mesa el Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión ante Guillermo y Gin El Libertario, y además, Plan B (Lozano y Junior Martínez) defendieron sus estatus de Campeones por Equipos de Lucha Libre Rebelión ante La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta).

Completando el cartel, un combate eliminatorio a cinco bandas por una oportunidad al Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión con Iker Navarro, Sito Sánchez, Ricky Barceló, Sebastián Álvarez y Nathan De Wind, junto a dos duelos: Martí Ubach vs. Nacho Espinosa y Enrique Lemus III vs. Lucio.

Varios combates de Aura pueden verse en el canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión.

► En el nombre del padre

CAMPEONATO POR EQUIPOS DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Plan B (Lozano y Junior Martínez) (c) (con Iker Navarro) derrotaron a La Nueva Ola (Marius Fulger y Rodrigo Acosta) para retener el título . Los monarcas parecían tener controlado el combate, pero se les fue de las manos con la entrada en acción de Fulger. Hasta el punto de que sin una interferencia de Navarro, sacando al réferi del ring durante una presumible cuenta de tres y atacando a Fulger y Acosta, Plan B no hubieran conservado sus estatus, pues hasta tuvo que poner a Martínez encima de Acosta en pos del pin. La Nueva Ola, recordemos, son los actuales Campeones de Parejas de Triple W, y tuvieron aquí su debut en Lucha Libre Rebelión. ♠♠♠ Tras la exitosa defensa, un iracundo Navarro reprochó a sus pupilos tener que sacarles siempre las castañas del fuego y Martínez fue golpeado por «el Famoso». Lozano se negó a hacer lo mismo con su amigo, ante la decepción de Navarro, así que este se autoproclamó único representante de Plan B. Drama.

. Los monarcas parecían tener controlado el combate, pero se les fue de las manos con la entrada en acción de Fulger. Hasta el punto de que sin una interferencia de Navarro, sacando al réferi del ring durante una presumible cuenta de tres y atacando a Fulger y Acosta, Plan B no hubieran conservado sus estatus, pues hasta tuvo que poner a Martínez encima de Acosta en pos del pin. La Nueva Ola, recordemos, son los actuales Campeones de Parejas de Triple W, y tuvieron aquí su debut en Lucha Libre Rebelión. ♠♠♠ Tras la exitosa defensa, un iracundo Navarro reprochó a sus pupilos tener que sacarles siempre las castañas del fuego y Martínez fue golpeado por «el Famoso». Lozano se negó a hacer lo mismo con su amigo, ante la decepción de Navarro, así que este se autoproclamó único representante de Plan B. Drama. Enrique Lemus III derrotó a Lucio .

. Martí Ubach derrotó a Nacho Espinosa . Ubach se valió de una lesión de Espinosa para ganar la contienda, pero antes de regresar a vestidores, y cuando se las prometía felices, «el Hijoput* de Andorra» se topó con Lacayo Sureño, el hombre al que traicionó y retiró un año atrás. Sureño dijo que se enfrentarían e hizo oficial su salida del retiro. Vuelve «el Padre de la Rebelión».

. Ubach se valió de una lesión de Espinosa para ganar la contienda, pero antes de regresar a vestidores, y cuando se las prometía felices, «el Hijoput* de Andorra» se topó con Lacayo Sureño, el hombre al que traicionó y retiró un año atrás. Sureño dijo que se enfrentarían e hizo oficial su salida del retiro. Vuelve «el Padre de la Rebelión». OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN, LUCHA ELIMINATORIA A CINCO BANDAS: Ricky Barceló derrotó a Iker Navarro, Sito Sánchez, Nathan De Wind y Sebastián Álvarez . Navarro salió con los dos cinturones del Campeonato por Equipos de Lucha Libre Rebelión y fue presentado como único portador. Wind (cuyo apellido sigue sin quedarme claro, porque lo he visto escrito también como Wint y Windt) supuso el «MVP» durante los compases iniciales y formó alianza con Barceló, quien tras un Cutter, sobre los seis minutos, puso de espaldas planas a Álvarez, primer eliminado. Sin embargo, una patada fortuita de Barceló sobre Wind propició que Navarro le endosara al holandés una Meteora y la cuenta de tres. Seguidamente, «el Cazador» casi calcó el procedimiento, aunque esta vez, el Cutter de Barceló a Sánchez no fue nada fortuito, apuntándose la segunda eliminación consecutiva. Barceló, ya mano a mano con Navarro, resistió todas sus ofensivas y lo acabó finiquitando vía pin después de un Súplex y un Codazo desde la tercera cuerda, sobre los 14 minutos. Barceló obtuvo su primera oportunidad por la presea de Lucha Libre Rebelión. ♠♠♠ 1/4 En las postrimerías, Barceló quiso disculparse con Wind, aunque este ya se encontrara en vestidores, y dijo que era su momento.

. Navarro salió con los dos cinturones del Campeonato por Equipos de Lucha Libre Rebelión y fue presentado como único portador. Wind (cuyo apellido sigue sin quedarme claro, porque lo he visto escrito también como Wint y Windt) supuso el «MVP» durante los compases iniciales y formó alianza con Barceló, quien tras un Cutter, sobre los seis minutos, puso de espaldas planas a Álvarez, primer eliminado. Sin embargo, una patada fortuita de Barceló sobre Wind propició que Navarro le endosara al holandés una Meteora y la cuenta de tres. Seguidamente, «el Cazador» casi calcó el procedimiento, aunque esta vez, el Cutter de Barceló a Sánchez no fue nada fortuito, apuntándose la segunda eliminación consecutiva. Barceló, ya mano a mano con Navarro, resistió todas sus ofensivas y lo acabó finiquitando vía pin después de un Súplex y un Codazo desde la tercera cuerda, sobre los 14 minutos. Barceló obtuvo su primera oportunidad por la presea de Lucha Libre Rebelión. ♠♠♠ En las postrimerías, Barceló quiso disculparse con Wind, aunque este ya se encontrara en vestidores, y dijo que era su momento. Ángel Reyes era el rival originalmente anunciado de Torres para el estelar, pero Reyes está de excursión con Los Tranquilos de Japón y cedió su tentativa a un miembro de Los Enemigos de la Rebelión. Sin embargo, fueron tres los que salieron a escena: Gin El Libertario, Guillermo y TJ Charles. El Libertario pensaba anunciarse a sí mismo como retador, Guillermo le arrebató el micro y se postuló. Ante el conflicto desatado, Torres propuso que El Libertario y Guillermo ejercieran de contendientes.

CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN, TRIPLE AMENAZA: Joey Torres (c) derrotó a Guillermo y Gin El Libertario para retener el título. Entre ciertas tensiones, El Libertario y Guillermo hicieron alianza, hasta que el segundo, harto, le endiñó un chop en la calva al primero. A partir de ahí, evidentemente, ya no hubo marcha atrás. Sobre los siete minutos, Torres golpeó a Guillermo con una patada desde el esquinero y surgió la polémica cuando el árbitro no quiso completar la cuenta de tres. Aunque Torres expresó sus quejas, todos corrieron un tupido velo y la lucha prosiguió. Torres sacó partido entonces de otra disputa entre Guillermo y El Libertario y tumbó al Ninfómano del Wrestling para caer sobre él con un Sacacorchos, pero TJ Charles interfirió. El irlandés y El Libertario buscaron defenestrar a Guillermo valiéndose de sillas, hasta la entrada en escena de Marc Menino, el original fundador de Los Enemigos de la Rebelión, y de inicio los sacó del ring. Instantes después, sin embargo, El Libertario hizo uso de las sillas y sólo Guillermo pudo evitar que defenestrase a Menino. Torres aprovechó la coyuntura de nuevo y remató a «el Humilde» con una doble patada en la cara. 1, 2 y 3. Torres ostenta el oro de Lucha Libre Rebelión desde que se inaugurara el pasado julio. ♠♠♠

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