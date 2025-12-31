Ecos de AEW Worlds End 2025 | El efecto AEW

A AEW se le perdonan muchas cosas porque dan el mejor in-ring de occidente, pero que poco sentido tienen a veces sus decisiones. https://t.co/lfGrqJ0ygt

— Merino de Wrestling en Positivo (@MerinoWr3stling) December 28, 2025

Ese post del creador de contenido @MerinoWr3stling condensa en 23 palabras el «feedback» generado por Worlds End 2025 durante las últimas 72 horas. Un evento que, recordando cierta promo de Jon Moxley sobre el Continental Classic, parecía simple, y AEW enrevesó por algunos caminos creativos controversiales, aunque a la postre logrando que resultaran riesgosos y a la vez complacientes. El milagro de la Navidad.

AEW WORLDS END 2025 | Resultados | Superluchas

► Cuestiones de familia

Como expone @MerinoWr3stling, a AEW se le perdona con el pretexto de que en compensación ofrece luchas descollantes cada semana. Pero diría que no sólo por ello, sino porque posee ya el beneficio de la duda cuando hablamos de narrativa a largo plazo.

Hace ahora un año, los Death Riders eran un elemento denostado y resultó siendo un punto de inflexión para toda AEW, necesario nudo para el desenlace que llegaría en All In: la victoria más celebrada de la historia del producto vía «Hangman» Adam Page. Así, SÚPER LUCHAS reconoció tal narrativa con una mención honorífica dentro de la categoría Rivalidad del 2025. En cualquier caso, se entiende, al mismo tiempo, que de nuevo muchos arqueen la ceja.

Aquel épico triunfo prometía ser el inicio de un largo reinado, y si bien cuatro meses no pueden considerarse precisamente una ostentación breve, el primer idilio de Page con la misma presea allá por 2021-2022 superó los seis, y desde entonces AEW ha querido venderlo cual fracaso, sirviendo de motivación de cara a dicha victoria del pasado julio. ¿Debemos esperar entonces una redención definitiva para el cowboy? Cuanto menos, no la esperen pronto. MJF pidió paso el sábado, coronándose Campeón Mundial AEW.

Ya comentado en el previo de Worlds End, la explicación del fin del reinado de Page sólo podía darse a través de MJF o Swerve Strickland. Habría lucido absurdo la derrota del vaquero en Full Gear para recuperar el oro apenas un mes después. Samoa Joe ejerció de Stan Stasiak en pos de que Page no cediera directamente el oro a MJF. Aunque ahora me sobreviene una cuestión: ya que se programó un «Four Way», no había necesidad de que Page encajara el pin, por lo que pudo haber mantenido su estatus hasta Worlds End y a cambio ser Joe quien recibiese la cuenta, como acabó sucediendo. Supongo que AEW quería concederle al samoano un ¿último? premio en forma de campeonato antes de colgar las botas.

Días atrás falleció el alma de la banda Extremoduro, Robe Iniesta, y en el título de una de sus mejores canciones, «Te juzgarán sólo por tus errores (Yo no)», quiero detenerme. Y es que muchos parecen valorar a MJF por aquel fallido devaneo con el bando técnico y olvidan que la mayor parte de su primer reinado como máximo monarca resultó fantástica, con defensas de calidad incuestionable entre las doce cuerdas. Ante tal precedente, y teniendo en cuenta que ni Tony Khan ni el propio MJF querrán caer en los mismos errores, cabe conceder cuanto menos el beneficio de la duda.

Quieran o no sus detractores, y parafraseando una línea de su promo del pasado día 17, MJF es la verdadera estrella de AEW, el gran talento generacional, y la empresa debe sacar partido de él cada vez que pueda. Un buen programador sabe captar las vibraciones, leer el contexto. Y las vibraciones pedían que MJF saliera campeón.

El otro gran punto de controversia sobre Worlds End fue la resolución del Continental Classic, como expuse al inicio. Jon Moxley, opción menos favorita en las apuestas, se alzó ganador, y de paso, capturó el campeonato adscrito a ella, tras dos excelentes actuaciones ante Kyle Fletcher y Kazuchika Okada.

A tenor de la narrativa escenificada, parecía momento propicio para que con una derrota, Moxley se ganara la desconfianza completa de los Death Riders y estos le dieran la espalda. Sin embargo, más allá de lo que pueda ocurrir este miércoles en Dynamite, AEW acertó de pleno.

El Continental Classic fue un catalizador para Moxley, al sentir de nuevo la pureza de la competición que representa la justa, carente de interferencias ni ardides; escenario opuesto al de su reinado como campeón mundial. Podría parecer un tanto forzado hablar ahora de un Moxley «face». Primeramente, porque bajo los focos de AEW, Moxley nunca ha sido un «face» al uso, más bien un «tweener». Y en segundo lugar, porque algunos «turns» no tienen por qué ser tan categóricos de fondo. Sólo basta con que lo sean de forma.

Durante su duelo contra Fletcher, presenciamos un momento mágico, muy propio de estas fechas, cuando el público de Chicago comenzó a corear su nombre y celebrar cada uno de sus «kickouts», devolviéndonos al Moxley de años atrás, el gran abanderado de AEW, que revivió definitivamente en las postrimerías de la final.

«A toda persona en AEW que viene a trabajar cada put* día y da todo lo que tiene. Seguiré, seguiremos dando todo lo que tenemos en nuestros huesos cada día, porque no hay otra organización como All Elite Wrestling en la lucha libre profesional. Y queremos ser la élite de la élite en All Elite Wrestling, así que siempre damos el maldito 100%, porque eso es lo que mis compañeros, lo que los fans y lo que este trabajo se merecen».

Cierto. Un triunfo de Fletcher tampoco habría estado mal, pero su derrota ante Moxley dispuso una historia seguramente más interesante que la ostentación del Campeonato Continental, con su búsqueda fallida del destornillador que permitió el pase a la final de Okada ante Konosuke Takeshita. Agravio comparativo por el cual presumo, «The Protostar» y «The Alpha» acabarán dejando la Don Callis Family y convirtiéndose en favoritos del público.

Ante la calidad de sus tres luchas y tales decisiones creativas, que abren vías intrigantes, lejos del «bookeo» común y previsible, este Continental Classic constituyó el «highlight» del show.

Una pena que la fanaticada, desconozco el motivo, estuviese bastante tibia en los otros dos puntos más destacables del show, los notables Kris Statlander vs. Jamie Hayter y Darby Allin vs. Gabe Kidd, donde ganadores y perdedores salieron beneficiados. Que Kidd no muriera desangrado y Allin terminara con la cabeza en su sitio fueron otros milagros navideños.

Pero de cualquier manera, la «undercard» ejerció de certero acompañamiento, muy heterogéneo, propiciando que el espectáculo no se hiciera largo (uno de los detalles que siempre se achacan a AEW), donde incluso el combate a priori menos digno para PPV, Death Riders vs. Toni Storm y The Conglomeration, terminó justificando su inclusión. El efecto AEW, parece.

No imagino mejor manera de sobrevivir a estas fiestas tan fraternales que con unos buenos mamporros. Al fin y al cabo, Worlds End fue una celebración de la familia: Toni Storm y The Conglomeration muy conglomerados, los Death Riders (aparentemente) en sintonía, la Don Callis Family en vísperas de la implosión y MJF como Padrino, cumpliendo con lo prometido: «Podéis llamarme Michael Corleone, porque en una noche voy a ocuparme de todos mis asuntos familiares».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por All Elite Wrestling (@aew)