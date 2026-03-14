CM Punk: “No hay nadie mejor que yo. Punto”

«El Mejor del Mundo» CM Punk habla de las críticas a WrestleMania 42, su legado en la lucha libre o su talento para las promos y mucho más durante una reciente entrevista con Busted Open mientras lidia con The Usos camino a su enfrentamiento contra Roman Reigns en defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo en el gran evento de WWE.

► En palabras de CM Punk

El éxito de su película de terror Night Patrol

“Creo que fue un gran éxito. Creo que funcionó muy bien y que realmente dijimos algo con esa película.”

El camino hacia WrestleMania

“Parece que fue ayer, pero también parece que fue hace como 18 años. Así es como está mi vida ahora mismo.”

“¿Vamos a anunciar más combates para WrestleMania? No, ese es todo el show de la primera noche: solo ese combate. Y todos los que se quejen de que no anunciamos más luchas… igual van a ver el programa.”

Su habilidad con el micrófono

“Odio hablar de mí mismo de esta forma porque parece muy egocéntrico. Se supone que tienes que ser humilde y decir ‘oh, no’. Pero creo que, por la consistencia con la que he podido hacerlo, puedo decir con confianza que es mi superpoder.”

“Pero no es algo fácil. Es trabajo duro. Es exigente, porque puedo hacer algo que, si otra persona lo hiciera, sería espectacular, pero como yo tengo que hacerlo cada lunes, hay gente que simplemente dice ‘ok’.”

Cómo ve el wrestling

“Para mí lo es todo. Es un negocio, es un arte y es un arma… y no hay nadie mejor que yo. Punto.”

Pensar en su legado en la lucha libre

“No, definitivamente no pienso en eso en el momento. Simplemente estoy lidiando con lo que tengo delante cada lunes por la noche.”

Luchadores que lo inspiraron

“Nick Bockwinkel es alguien muy infravalorado. No tenía el foco que tuvieron Harley Race o Roddy Piper, pero en cuanto a lo que yo siempre intento hacer, Bockwinkel era espectacular. La gente piensa que la lucha libre es solo gritar y levantar la voz, y muchos creen que eso es ser bueno con el micrófono. Pero Bockwinkel podía hacerlo incluso susurrando.”

Su estilo en las promos

“Hay gente que hacía promos con ese estilo de ‘déjame decirte algo, hermano’, muy exagerado. Era entretenido, pero no conectaba conmigo cuando era niño. Yo intento hacer algo diferente, esa es más mi manera.”

Sus influencias musicales

“Fueron The Clash y Ramones, porque los descubrí prácticamente al mismo tiempo y, a través de ellos, descubrí todo lo demás. Esas dos bandas fueron la puerta de entrada.”

La conexión entre la música y el wrestling

“La música es una puerta a todo. Incluso cuando se trata de la lucha libre, la música me conecta con un momento, con un combate o con una etapa de mi vida.”

“Eso es lo divertido del wrestling: la música de entrada y los video packages con canciones que te llevan a ciertos recuerdos.”