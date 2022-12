Kurt Angle está casi al 100% tras su doble cirugía

Con tantas lesiones, entre otros problemas de salud, después de toda una vida dedicada a los encordados, Kurt Angle ya no está para luchar. No obstante, el viernes pasado lo vimos realmente bien en SmackDown. No lo hubiera estado tanto si, por ejemplo, Chad Gable u Otis lo hubieran atacado, pero ambos no pudieron hacerlo puesto se estaban defendiendo de la leche que el miembro del Salón de la Fama de WWE les lanzaba desde un camión. Que tenga un nuevo combate es una utopía pero poco a poco «The Wrestling Machine» va estando más saludable.

► Kurt Angle está casi al 100%

Unos cuantos meses atrás tuvo que someterse a una doble cirugía de rodilla -tanto en ellas como en la espalda o el cuello el medallista de oro olímpico ha tenido muchos inconvenientes- y si bien nunca se sabe cómo uno va a estar después de salir del quirófano así como a lo largo de la rehabilitación, Kurt Angle revela que está casi al 100%. En un reciente episodio de su podcast, The Kurt Angle Show, da una positiva actualización de cómo se encuentra en estos momentos. Señala también que si bien aún no puede correr, se está recuperando mejor de lo previsto.

“Han pasado seis meses y medio desde la cirugía, y estoy casi completamente recuperado. Por lo general, toma de 9 a 12 meses, pero aquí estoy. Estoy realmente feliz. Mis piernas son más fuertes ahora que antes de la cirugía. No quieren que corra todavía. Probablemente en uno o dos meses, empezaré a correr de nuevo, pero no se me permite correr muy lejos. No puedo correr más de dos millas».

¿Os gustó la celebración del cumpleaños de Kurt Angle en SmackDown?