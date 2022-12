Ronda Rousey reprende a WWE por su último error

#FireRondaRousey lleva tres semanas en tendencias. Obviamente, WWE no va a despedirla, pero la Campeona SmackDown está utilizando bien estas malas reacciones que provoca en los fanáticos como ruda. El comienzo de esta almohadilla se dio después de que la «Rowdy» cometiera un llamativo error durante su combate por el título con Shotzi en Survivor Series WarGames. Anteriormente, ya explicó que fue lo que pasó. Pero estuvo hablando de nuevo de ello en un nuevo directo con los fans en The Baddest Stream of the Planet.

When you are professional wrestler ✅

When you are WWE Women's Champion✅

And you still botch a move at big stage!

Absolutely awful by Ronda Rousey!#SurvivorSeriespic.twitter.com/fXJNGohDAg

— Nilesh G (@oye_nilesh) November 27, 2022