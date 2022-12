► Ronda Rousey explica su error en Survivor Series

Muchos fanáticos de WWE empezaron a pedir el despido de Ronda Rousey después de su lucha contra Shotzi en Survivor Series WarGames en la que defendió el Campeonato Femenil SmackDown. No por el resultado o el combate en términos globales sino por un momento durante el mismo en que la «Rowdy» no ejecutó correctamente un movimiento que le estaba aplicando su oponente, como vemos en el video a continuación que sube un fan criticando justamente a la monarca:

When you are professional wrestler ✅

When you are WWE Women's Champion✅

And you still botch a move at big stage!

Absolutely awful by Ronda Rousey!#SurvivorSeriespic.twitter.com/fXJNGohDAg

— Nilesh G (@oye_nilesh) November 27, 2022